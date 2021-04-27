aA
Ирландская авиакомпания Ryanair с июля будет летать из Каунаса во Львов. Впервые из второго по величине города Литвы можно будет долететь напрямую до украинского Львова.
„Ryanair“
„Ryanair“
© Reuters / Scanpix

На официальном сайте продаж билетов Ryanair говорится, что рейсы со 2 июля будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.

В данный момент в Украину самолеты этой авиакомпании летают только из Вильнюсского аэропорта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Самолеты Ryanair будут летать из Вильнюса в датский Билунд

Самолеты ирландской авиакомпании Ryanair с июля будут...

SAS возобновляет рейсы из Вильнюса в Стокгольм

Скандинавская авиакомпания SAS Scandinavian Airlines с апреля...

TOP новостей

В Литве открылись спортклубы: сначала обещают более низкие цены (13)

Вильнюсцы , истосковавшиеся по занятию спортом, в...

Глава Минздрава: есть две Литвы – черная и вся остальная (24)

Глава Минздрава Арунас Дулькис во вторник утром в...

Россия-Украина: учения закончились, война продолжается (27)

Небывалое, до 150 000 личного состава, накопление...

Коронавирус в Литве: 1031 новый случай, скончались 13 человек (4)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1031 новый случай...

В Литве бьют в набат: если изменят закон, квартира среднего класса в Вильнюсе подорожает на 25 000 евро (7)

В парламенте Литвы рассматривают проект поправок к...