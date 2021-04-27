На официальном сайте продаж билетов Ryanair говорится, что рейсы со 2 июля будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.

В данный момент в Украину самолеты этой авиакомпании летают только из Вильнюсского аэропорта.