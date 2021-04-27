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Ирландская авиакомпания Ryanair с июля будет летать из Каунаса во Львов. Впервые из второго по величине города Литвы можно будет долететь напрямую до украинского Львова.
На официальном сайте продаж билетов Ryanair говорится, что рейсы со 2 июля будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам, сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai.
В данный момент в Украину самолеты этой авиакомпании летают только из Вильнюсского аэропорта.
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