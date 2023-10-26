Рядом с Воротами Зари появится гостевой дом

Поскольку здание входит в реестр ценностей, реконструкция разрешена путем его воссоздания, остальные постройки - заботы, ворота и др. могут быть реконструированы.
Союз архитекторов тщательно оценит проектные предложения. В здании будет 11 гостиничных номеров. Кроме того, в здании будет работать и салон красоты. В подвале здания разместят подсобные помещения и помещения для обслуживания, технические помещения. В здании появится лифт.
Похоже, что это будет гостевой дом, а не жилой многоквартирный. В апартаментах не будет кухонь.