Рядом с Воротами Зари появится гостевой дом

 
ru.DELFI.lt
Evaldo Čingos nuotr.
Evaldo Čingos nuotr.

Здание бывшей химико-фармацевтической фабрики EsKa, открывшейся в этом месте в 1931 году (в советское время "Первого мая") на улице Базилиёну в столице Литвы, рядом с Воротами Зари, будет реконструировано. В нем откроется гостевой дом.

Поскольку здание входит в реестр ценностей, реконструкция разрешена путем его воссоздания, остальные постройки - заботы, ворота и др. могут быть реконструированы.

Союз архитекторов тщательно оценит проектные предложения. В здании будет 11 гостиничных номеров. Кроме того, в здании будет работать и салон красоты. В подвале здания разместят подсобные помещения и помещения для обслуживания, технические помещения. В здании появится лифт.

Похоже, что это будет гостевой дом, а не жилой многоквартирный. В апартаментах не будет кухонь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии