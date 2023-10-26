Рядом с Воротами Зари появится гостевой дом

Здание бывшей химико-фармацевтической фабрики EsKa, открывшейся в этом месте в 1931 году (в советское время "Первого мая") на улице Базилиёну в столице Литвы, рядом с Воротами Зари, будет реконструировано. В нем откроется гостевой дом.