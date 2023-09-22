Рядом с Вильнюсом за 0,5 млн. евро продан дворец ХХ века

Дворец Вижулёнского поместья, построенный в начале ХХ века, находится в 30 минутах езды от столицы Литвы. Сегодня здание запущено, но оно сохранило дух межвоенного периода. Новый хозяин получит право на аренду участка 8 га с тремя прудами и фрагментами парка.

Дворец был построен в начале XX в. Его владельцем был известный профессор права Бронислав Врублевский, в 1925–1927 гг. он был ректором университета Стефана Батория, и его жена Кристина.

После Второй мировой войны в здании разместили санаторий для больных туберкулезом, потом больница, которую в 2003 г. присоединили к ПУ Республиканская университетская туберкулезная и инфекционная больница. С тех пор дворец опустел и использовали его разве что для съемок или фотосессий.

В 2014 г. Artbox Production House снимала здесь жуткую рекламу немецкой компании OTTO "Бесстрашная". С 1992 г. здание включено в реестр недвижимых культурных ценностей.