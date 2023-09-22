Рядом с Вильнюсом за 0,5 млн. евро продан дворец ХХ века

Дворец Вижулёнского поместья, построенный в начале ХХ века, находится в 30 минутах езды от столицы Литвы. Сегодня здание запущено, но оно сохранило дух межвоенного периода. Новый хозяин получит право на аренду участка 8 га с тремя прудами и фрагментами парка.
Дворец был построен в начале XX в. Его владельцем был известный профессор права Бронислав Врублевский, в 1925–1927 гг. он был ректором университета Стефана Батория, и его жена Кристина.
После Второй мировой войны в здании разместили санаторий для больных туберкулезом, потом больница, которую в 2003 г. присоединили к ПУ Республиканская университетская туберкулезная и инфекционная больница. С тех пор дворец опустел и использовали его разве что для съемок или фотосессий.
В 2014 г. Artbox Production House снимала здесь жуткую рекламу немецкой компании OTTO "Бесстрашная". С 1992 г. здание включено в реестр недвижимых культурных ценностей.
Центральное здание дворца сохранило ценные архитектурные элементы, внутри здания также сохранились ценные элементы интерьера, росписи на стенах и потолках, мраморная лестница с перилами из кованого металла (растительный орнамент), оригинальные полы – мозаика из керамической плитки, фрагменты инкрустированного паркета и др.
Парк смешанного типа был разбит здесь в 1906 г. В середине XX в. его включили в список охраняемых государством природных объектов.
Вижулёнское поместье Имущественный банк перенял в мае 2022 года у дома опеки "Дом ссыльных". На аукционе продадут дворец площадью 944,45 кв. м и хозпостройки общей площадью 382 кв. м: гараж-мастерская, блок для дезинфекций, хозпостройка и подвал. Новый владелец получит право на 16 лет взять в аренду участок площадью больше 8 га на берегу озера Вижуленай (парк, три пруда). Перед реконструкцией здания новый владелец должен будет провести исторические исследования.
До сих пор Имущественный банк сдавал поместье в аренду всем желающим, при условии, что арендаторы не ухудшат состояние построек. В поместье есть электричество, вода и канализация.