Рядом с Шешкинской поликлиникой построят новый торговый центр

Недалеко от Шешкинской поликлиники, на месте построенного в 1988 году административного здания, планируется построить новый торговый центр.

В проектных предложениях указано, что это будет трехэтажное коммерческое здание со спортивными сооружениями на 2-3 этажах.

Также запланирована подземная парковка, а рядом со зданием - еще 59 парковочных мест.

На крыше здания будет зеленая терраса

"Функционально здание будет разделено на три зоны:

1. Торговый центр на первом этаже;

2. Коммерческие помещения по улице Укмергес, с отдельными входами снаружи;

3. Услуги, спорт и т.д., помещения на втором и третьем этажах, доступ в которые осуществляется через главный вход и боковую лестницу/лифт.