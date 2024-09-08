2024.09.08 07:04

Рядом с Минским шоссе построят большой квартал частных домов

 
ru.DELFI.lt
Minsko plentas
Minsko plentas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.

Группа Kreda, которая является администратором Jungtinė centrinė kredito unija (JCKU), выделила 1,4 млн. евро застройщику ЗАО Constra. На эти деньги будет финансироваться строительство эксклюзивного проекта класса A++ в столице. Этот кредит пойдет на финансирование первого этапа работ, всего будет три этапа (построят 44 дома). На первом этапе построят 14 частных домов, пишет портал madeinvilnius.lt.

По словам представителя JCKU Донатаса Юозапавичюса, важным критерием проекта является не только место и цена, но также устойчивость и качество.

Глава компании Constra Славомир Волков признал, что его компания долгое время пользовалась кредитами банков, но опыт показал, что небольшой компании сложно получить финансирование, поэтому было решено обратиться в кредитную унию.

Волков сказал, что в нынешних условиях и при нынешних ценах на жилье, большой популярностью на рынке стали пользоваться частные дома – поэтому было решено сконцентрироваться на строительстве частных домов.

Проект OBELÚ будет расширяться в 7 км от Старого города столицы. На территории 5 га будут строить дома площадью 215 кв. м. Особое внимание будут уделять архитектуре, натуральным материалам – бетону, металлу, камню, современным технологиям: будут оборудованы солнечные батареи, геотермальное отопление, умные домашние системы, позволяющие управлять освещением, температурой и безопасностью нажатием одной кнопки. Уже на стадии строительства будут использовать возобновляющиеся источники энергии.

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