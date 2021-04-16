"Сейчас работают над двухуровневым транспортным узлом на ул. Гарюну, осуществляют первый этап работ. Этот проект не включает расширение соединительных дорог, это не обсуждалось. Второй этап - двухуровневый перекресток с ул. Куро", – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Виргиниюс Паужа.

В этом месте останется трехполосная дорога с полосами ускорения. Светофор упразднят, построят виадук.

В ходе реконструкции дороги A1 были упразднены остановки общественного транспорта "Гарюнай". По данным МП Susisiekimo paslaugos вопрос курсирования общественного транспорта в этом месте сейчас решают, однако для безопасности всех участников движения оборудование остановок там не рекомендуется.

"До сих пор на остановке "Гарюнай" останавливались автобусы 28 маршрута, по подсчетам, на них выходили/входили 8 пассажиров. Просьба пользоваться другими близлежащими остановками. Автобусы, направляющиеся в Григишкес, останавливаются на остановке Каунасское шоссе (Kauno plentas), на ул. Гарюну, а в направлении Вильнюса - на остановке Торговая база (Prekybos bazė), рядом с торговым центром. С остановки Каунасское шоссе в город едут автобусы 20, 29, 59, 62, 68", – сообщает миниципальное предприятие.

Рядом с новым магазином планируют оборудовать небольшой парк. Парковка разместится в центре и в восточной части участка.