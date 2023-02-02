По словам Л. Шлегерене, последняя поставка товаров в три магазина Audimas в Москве была в декабре 2021 года, а 1 марта 2022 г. компания объявила о расторжении договора оптовой торговли с лицами, управляющими теми магазинами.

Как утверждает руководитель Audimas, компания прекратила деятельность в России еще в 2017 году, а в начале марта остановила и работу швейного цеха в Беларуси.

"У Audimas нет никакой собственности или бизнеса в России. Мы прекратили экспорт в Россию уже в первые дни войны, хотя последние поставки были в декабре 2021 года. Мы остановили производство в Беларуси, закрыли предприятие, взяв на себя все убытки", – заявила журналистам на пресс-конференции в четверг Л. Шлегерене.

"Торговая марка нашего магазина используется незаконно, а мы поддерживаем и будем поддерживать Украину. Мы продолжаем и будем продолжать нашу деятельность, будем пытаться сохранить рабочие места и оказывать поддержку различными финансовыми средствами", – сказала она.

ELTA напоминает, что в январе журналистка Рита Милюте в социальной сети Facebook опубликовала информацию о том, что магазины под названием Audimas по-прежнему работают в России.

"В одной лишь Москве сегодня за полчаса нашла три. В этом сказали, что специализируются в основном на зимней одежде, а если нужна футболка – то той же веткой метро до ст. Мякинино лучше доехать", – написала журналистка в Facebook 22 января.

Тогда в ответ на критику журналистки руководство Audimas заверило, что опубликованная Р. Милюте информация является ложной.