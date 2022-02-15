Руководство Achema рассматривает возможность остановки действия трудовых договоров бастующих

"В отношении бастующих мы можем принять определенные действия, которые носят название локаута (временная приостановка действия трудовых договоров – BNS). Это значит, что мы можем остановить действие договоров бастующих и до окончания локаута не платить им зарплату, а вместо них нанять новых людей на определенный срок или временно предложить их место другим работникам", – сказал главный юрист Achemа Ритис Будрюс.

По данным компании, во вторник утром бастовали 49 работников.

По словам Будрюса, компания может составить список работников, договоры с которыми будут временно приостановлены, и предупредить их за три дня.

"За эти три дня работники имеют право прекратить забастовку и вернуться на работу. После объявления локаута, такие работники смогут вернуться на работу только с согласия компании", – сказал юрист.

Он подчеркнул, что решение о локауте будет принято только после того, как будет известно, кто их работников продолжает забастовку, а кто выходит на работу.

По инициативе профсоюза забастовка на Achemа началась 8 февраля. Работники требуют подписать коллективный трудовой договор на два года, в котором будет прописан вопрос зарплаты и условий труда. Забастовка будет длиться, пока их требование не выполнят. Руководство повторяет, что это требование не будет выполнять.