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Йонавский производитель азотных удобрений Achema рассматривает возможность временной приостановки трудовых договоров бастующих в течение недели работников, чтобы не платить им зарплату, а на их место принять других людей. Компания сообщила о таких планах 15 февраля.
Руководство Achema рассматривает возможность остановки действия трудовых договоров бастующих
© DELFI / Domantas Pipas

"В отношении бастующих мы можем принять определенные действия, которые носят название локаута (временная приостановка действия трудовых договоров – BNS). Это значит, что мы можем остановить действие договоров бастующих и до окончания локаута не платить им зарплату, а вместо них нанять новых людей на определенный срок или временно предложить их место другим работникам", – сказал главный юрист Achemа Ритис Будрюс.

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По данным компании, во вторник утром бастовали 49 работников.

По словам Будрюса, компания может составить список работников, договоры с которыми будут временно приостановлены, и предупредить их за три дня.

"За эти три дня работники имеют право прекратить забастовку и вернуться на работу. После объявления локаута, такие работники смогут вернуться на работу только с согласия компании", – сказал юрист.

Он подчеркнул, что решение о локауте будет принято только после того, как будет известно, кто их работников продолжает забастовку, а кто выходит на работу.

По инициативе профсоюза забастовка на Achemа началась 8 февраля. Работники требуют подписать коллективный трудовой договор на два года, в котором будет прописан вопрос зарплаты и условий труда. Забастовка будет длиться, пока их требование не выполнят. Руководство повторяет, что это требование не будет выполнять.

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