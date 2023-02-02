"Казалось, что 2022 год будет намного хуже, чем он в итоге оказался на самом деле. Мы предполагали, что общий грузооборот в порту сократится примерно на 35 проц. Однако он сократился приблизительно лишь на 21 проц., что, конечно, большая цифра", – сказал А. Латакас в среду телеканалу Delfi.

Руководитель КГМП отметил, что наибольшее негативное влияние на работу порта в прошлом году оказали прекратившиеся перевозки удобрений из Беларуси через Клайпедский порт и замедлившиеся перевозки удобрений из Литвы. По его словам, в 2022 году объем перевозок удобрений сократился почти на 11 млн тонн по сравнению с предыдущими годами.

"Одним из основных моментов были удобрения в целом, среди которых калийные удобрения занимают лидирующую позицию в перевозке удобрений. Но были и те же азотные удобрения, которые ранее везлись из Беларуси. Также знаем и ситуацию с литовскими заводами Achema и Lifosa, которые были связаны с портом, через который вывозится продукция и ввозится сырье. Поэтому порт сразу чувствует изменения. Ну и насыпные грузы, среди которых и те удобрения, количество которых составляло 11 млн тонн из Беларуси и других стран. Они и составили этот минус", — пояснил он.

При этом, несмотря на значительное сокращение объемов транспортировки удобрений, А. Латакас уверяет, что значительно вырос как грузооборот "наливных" грузов, таких как масла, сжиженный газ и нефтепродукты, так и контейнерооборот. По его мнению, это позволило избежать сокращения грузооборота до 31 проц.

"Конечно, следует отметить, что тот год отличался и определенными рекордами. Например, в 2022 году в порту был зафиксирован рекорд контейнерооборота. И те грузы, такие как контейнеры, как масла, как сжиженный газ и нефтепродукты, они позволили немного смягчить тот результат, поэтому и не достигли минуса в 31 процент", – заявил А. Латакас.

"Объемы наливных грузов растут. И росли немало — рост составил почти 17 процентов", — добавил он.