По словам Михала Рудницкого, Orlen Lietuva будет повышать эффективность переработки нефти за счет привлечения новейших технологий, у которых почти нет аналогов в мире, а после модернизации с одного барреля нефти можно будет получать больше светлых нефтепродуктов, лучше контролировать риски, связанные с колебаниями цен на нефтесырье, и, невзирая на это, работать прибыльно.

Он подчеркивает, что такие крупные инвестиции Orlen в Литве означают, что польский концерн не хочет продавать НПЗ в Мажейкяй, а хочет расширяться.

По словам руководителя Orlen Lietuva (OL), с началом пандемии в прошлом году рынок нефти остро реагировал на рост количества заболеваний: потребление бензина снизилось почти на 35%, а дизельного топлива - почти на 15%.

"Мажейкяйский завод был построен и спроектирован так, чтобы перерабатывать лишь российское сырье. С 2007 года, благодаря инвестициям Orlen, идет диверсификация сырья. Когда снизилась переработка, мы провели тесты – например, одни месяц мы перерабатывали лишь не российское сырье", – сказал Рудницкий в интервью BNS.

"Это прошло успешно и это очень хороший знак того, что технологически мы способны перерабатывать как можно больше не российского сырья. В данный момент российское сырье составляет 79%, но этот процент все время сокращается", – добавил он.

По его словам, крупнейший удар, связанный с пандемией, ощутил авиационный сектор.

"Глобально мы подсчитали сокращение (производства – BNS) приблизительно в 60-75%, действительно очень большое. Литовский рынок достаточно стабильный и таким больших падений мы не ощутили", – сказал Рудницкий.

Он утверждает, что ощущаются признаки оживления рынка, он также надеется, что все вернется в свою колею как можно быстрее.

"Первые два месяца этого года мы ощущаем с улучшением, более стабильные. Из этого можно сделать предпосылку о том, что больше людей получат вакцины, количество заболевания сократиться, и ситуация будет стабильной. А нам требуется именно стабильность", – сказал глава OL.

В прошлом году польская Orlen опубликовала стратегию до 2030 года, в ней акцент делается на возобновляемой энергии, большое внимание уделяется нефтехимии, кроме того, будет амбициозный проект декарбонизации, который планируется реализовать к 2050 году.

"Два месяца назад мы запустили (в Мажейкяй – BNS) первое оборудование нефтихимии. В долгосрочной стратегии Orlen до 2030 года предусмотрено развитие нефтехимического сектора в Мажейкяй", – сказал Рудницкий.

"Второе - это возобновляемая энергия. Это амбициозные проекты, связанные как с ветряными парками в море, так и на земле. Мы крайне заинтересованы, наблюдаем, что происходит как на литовском рынке, так и на рынках стран Балтии. Мы видим здесь очень большой потенциал", – добавил он.

Говоря о планирующихся инвестициях в модернизацию Orlen Lietuvа в размере более 220 млн евро. Рудницкий заверил, что это означает, что, несмотря на колебания цен, НПЗ будет работать прибыльно.

По его словам, в данный момент завершается первый этап, есть базовый проект и завершаются переговоры с подрядчиками о строительстве.

"Это очень большая инвестиция, поскольку длина одного реактора превышает 80 метров. Это большой вызов уже для одной лишь транспортировки из Клайпедского порта в Мажейкяй", – сказал он.

По словам Рудницкого, одно рабочее место в секторе переработки нефти создает три дополнительных места в обслуживающих его компаниях. По предварительным подсчетам, только на Мажейкяйском НПЗ будут созданы десятки новых рабочих мест.

Рудницкий утверждает, что новое строительство на ПНЗ планируется доверить литовским компаниям – переговоры с подрядчиками уже завершаются. Кроме того, по словам главы Orlen Lietuva, это будет большой вызов и для дорожников – они должны будут подготвоить дороги и мосты для перевозки реактора длиной более 80 метров их Клайпеды в Мажейкяй.

"Реализация этой инвестиции продлится минимум до 2024 года. Кто будет заниматься строительством в рамках этой инвестиции? Литовцы – мы хотим, чтобы она дала работу литовским строительным компаниям", – заверил глава OL.