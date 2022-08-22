Рост доходов в этом году жители могут увидеть в последний раз, грозит снижение зарплат

В секторе общепита и гостиничном секторе зарплаты за год выросли быстрее всего – почти на 16%.

"Точно у всех выросли зарплаты - на 15, может, даже на 18%", – сказала представитель ресторана Bernelių užeigа Лиля Климкявичене (в ресторане работает 31 человек).

Повышать зарплаты пришлось и из-за конкуренции и из-за инфляции.

"Мы не можем экономить на работниках, их не хватает, квалифицированных работников немного", – сказала представитель ресторана.

По данным "Содры", зарплаты быстрее всего росли у работников администраций и в сфере обслуживания (16,5%) и достигли 1100 евро "на бумаге". На втором месте – сектор информарционных технологий и связи (16,3%). Здесь зарплаты составляют 2800 евро "на бумаге".

"В сфере обслуживания, где зарплаты минимальные, их повышают, чтобы конкурировать с социальными выплатами, а в сфере ИТ и связи рост зарплат связан с ростом спроса на специалистов", – сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.

Сфера здравоохранения и социальных услуг, строительство, сельское хозяйство не демонстрировали быстрого роста цен. Здесь зарплаты выросли на 9-11%.

Средние трудовые доходы за год выросли на 14% и составили 1100 евро "на руки". Однако доходы у жителей росли медленнее чем цены. Инфляция в Литве превышает 20%.

"Это меньше инфляции, но все равно это показывает, что рынок труда силен. Если бы начался кризис на рынке труда, мы бы сразу это увидели - снизились бы зарплаты", – заметил экономист Александр Изгородин.

Жители настроены пессимистично.

"Будем есть хлеб без масла", – сказал вильнюсец.

"Печально, что во всем городе растут цены. Что делать в выходные? Даже самое дешевое пиво скоро будет стоить 3 евро, раньше стоило 2,5 евро. Грустно", – сказал другой прохожий.

"Цена на электричество выросла в три раза. Моя зарплата на столько не увеличилась", – удивлялась женщина.

Не уменьшается отрыв и между регионами. Самые большие зарплаты в Неринге, Вильнюсе, Каунасе, Паланге, Клайпеде, а самые маленькие - в Калварии, Кельме, Пагегяй, Юрбаркасе.

"В муниципалитетах, где самые большие доходы, доходы на 44% выше, чем там, где доходы самые маленькие", – заметила Зитиките.

Возможно, в этом году это был последний рост зарплат.

По словам Изгородина, из-за угрозы мировой рецессии работодатели будут пытаться сохранить рабочие места, а не зарплаты. Урезание зарплат грозит в сфере обрабатывающие промышленности, транспортной промышленности, розничной торговли и в секторе услуг.

"Из-за энергетического кризиса и ухудшения ситуации на экспортных рынках, я думаю, во втором полугодии этого года зарплаты не будут быстро расти. Было бы хорошим результатом, если они хотя бы не будут снижаться", – сказал экономист.