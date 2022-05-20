По словам экономиста, на рост цен вообще могут воздействовать три учреждения - правительство, воздействуя на фискальную политику, Центробанк Европы и Антимонопольный совет.
"Я бы сказал, что правительство, президент должны обратиться в Антимонопольный совет, чтобы они по всем телеканалам объясняли, что происходит", – сказал в пятницу Лазутка.
По его словам, понятное дело, что из-за действий Центробанка Европы уровень цен в еврозоне стал расти.
"Цены растут, когда появляется больше денег. Так было во время пандемии, нужно было сохранить экономику, печатали больше денег. Когда денег много, а количество товаров не растет,начинают расти цены", – сказал профессор.
Однако Лазутка удивлялся, что цены в разных странах увеличиваются неодинаково, а литовские торговцы не пользуются этим, ведь могли бы импортировать более дешевую продукцию.
"Цены увеличиваются неодинаково, вот почему наши жители едут в Польшу, привозят продукты в багажниках. Почему торговые сети не могут послать тягачи за этими дешевыми продуктами", - задался он вопросом.
По мнению профессора, можно поднять вопрос, гарантирует ли Антимонопольный совет справедливость деятельности торговых сетей на рынке страны.
"Возникает подозрение, что что-то не так с рынком, конкуренцией. Я не такой хороший специалист, чтобы выявить эти недостатки, просто вижу результаты, возникает вопрос - есть ли конкуренция на рынке", – сказал Лазутка.
По данным Департамента статистики, за год инфляция в Литве выросла на 16,8%, в Польше - на 12,4%.
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