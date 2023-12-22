Рост цен на жилье литовцев не останавливает: скупают квартиры в Италии

Вида Чеханавичене 9-й год живет и занимается продажами недвижимости на Тенерифе. Она сказала, что литовцы покупают здесь все больше объектов.
"Когда я начала работать в этой сфере, такой потребности не было. 8 лет назад люди еще думали, где покупать – на Тенерифе, на Кипре или в столице Грузии. Со временем они стали оценивать достоинства того или иного места", – заметила собеседница.
По ее словам, ежегодно литовцы активнее покупают жилье с октября. Литовцы думают не только о летнем доме, но и об инвестициях. В зимний период она продает литовцам 10-15 объектов, летом продаж почти не бывает.
"Здесь хорошо развита инфраструктура, близко кафе, магазины, красивые виды. Здесь есть все четыре времени года", – сказала Чеханавичене.
По ее словам ожидания и требования литовцев несколько изменились. В северной части Тенерифе продают больше жилья, там литовцы могут найти большие дома.
"Конечно, чаще ищут в южной части, поскольку его там легче сдать", – заметила Чеханавичене. По ее словам, немногие литовцы продают свою недвижимость на Тенерифе, некоторые делают это, чтобы купить жилье побольше.
Она заметила, что цены на жилье здесь зависят не от площади, а от места.
"Если из дома открывается красивый вид на океан, придется заплатить дороже", – сказала она. В таких случаях жилье стоит 200 000-250 000 евро.
На юге, по словам собеседницы, жилье можно купить за 130 000 евро, но если нужен красивый вид, такой суммой не обойдешься.
"Время, когда здесь можно было купить жилье за 100 000 евро, миновало, поезд ушел", – подчеркнула Чеханавичене. Жилье раскупили в пандемию, перемены были и с началом войны в Украине.
По словам женщины, жилье здесь купить легко, процедура не занимает много времени.
Представитель ЗАО Reala nekilnojamasis turtas Симона Янулайтене сказала, что литовцы охотно инвестируют в недвижимость за границей.
По ее словам, на юге Испании рынок очень живой, там жилье быстро раскупают. Янулайтене сказала, что литовцы облюбовали Аликанте, а вот на Канарских островах жилье дорогое, там литовцы редко покупают недвижимость.