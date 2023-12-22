Рост цен на жилье литовцев не останавливает: скупают квартиры в Испании

Вида Чеханавичене 9-й год живет и занимается продажами недвижимости на Тенерифе. Она сказала, что литовцы покупают здесь все больше объектов.

"Когда я начала работать в этой сфере, такой потребности не было. 8 лет назад люди еще думали, где покупать – на Тенерифе, на Кипре или в столице Грузии. Со временем они стали оценивать достоинства того или иного места", – заметила собеседница.

По ее словам, ежегодно литовцы активнее покупают жилье с октября. Литовцы думают не только о летнем доме, но и об инвестициях. В зимний период она продает литовцам 10-15 объектов, летом продаж почти не бывает.

"Здесь хорошо развита инфраструктура, близко кафе, магазины, красивые виды. Здесь есть все четыре времени года", – сказала Чеханавичене.

По ее словам ожидания и требования литовцев несколько изменились. В северной части Тенерифе продают больше жилья, там литовцы могут найти большие дома.