Российская торговая сеть получает больше доходов в Литве

Компания Valientė, управляющая сетью магазинов Mere российского капитала, в прошлом году получила больше доходов, чем в 2022 году, увеличила оборот в Литве. Однако эксперты, с которыми говорил журналист Delfi сказали, что показатели сети достаточно скромные. Эту сеть специалисты называют нишевой. По их словам, в эти магазины ходят люди, которых не волнует угроза России или те, кто не задумывается о происхождении сети.