Запретить распространяется не только на страны ЕС, но и Норвегию, Великобританию и Украину.

"Постановление вступает в силу с 10 октября и будет действовать до 31 декабря", — говорится в документе.

Этот запрет является реакцией российского руководства на запрет ЕС на въезд из России и Беларуси. ЕС ввел эту меру в рамках санкционного пакета 8 апреля.