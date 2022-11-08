Россия запретила сделки с 5 литовскими компаниями

Правительство России сообщает, что в список запрещенных входят литовские компании Aviabaltika aviation Ltd. (такое предприятие не зарегистрировано в Регистровом центре, но в описании ее деятельности она отождествляется с Aviabaltika), Helisota, Defensus, ASU Baltija, Defensa.

Вилма Вайтекунайте, менеджер по коммуникациям управляемой Гедиминасом Жемялисом группы авиационного бизнеса Avia Solutions Group, которая контролирует каунасское предприятие по ремонту вертолетов Helisota, говорит, что для компании "честь" оказаться в таком списке, а санкции, объявленные Россией в отношении компании, "смехотворны".

"Мы очень рады быть в этом списке, потому что сразу после начала войны в Украине Helisota заявила, что прекращает ремонт всех российских вертолетов, потому что такая деятельность просто невозможна с моральной точки зрения", - сказала BNS Вайтекунайте.

"Это заявление России год спустя после нашего решения кажется немного смешным", — добавила она.

По словам представителя Avia Solutions Group, сейчас Helisota заканчивает ремонт российских вертолетов, но не для российских заказчиков. В настоящее время компания предоставляет все услуги по техническому обслуживанию только для вертолетов производителей Airbus и Robinson.

BNS пока не удалось связаться с контролируемой действующей в Каунасе, в Кармелаве компанией по ремонту вертолетов, торговле авиатехникой и оборудованием Aviabaltika или со связанной с ней Aviabaltika aviation Ltd. и каунасской компанией ASU Baltija, которая предоставляет услуги по ремонту и надзору за вертолетами.

Aviabaltika принадлежит Юрию Борисову, бывшему советнику отстраненного президента Роландаса Паксаса и одному из крупнейших спонсоров его предвыборной кампании.

Менеджер занимающейся продажей оружия и спецодежды вильнюсской компании Defensus Аста Батайтите сообщила BNS, что компания не работала с Россией и работать не планирует.

"Мы с ними никогда не работали и не планируем", — сказала она. С октября предприятие контролируется одним физическим лицом и латвийской компанией Scand energo system.

Представитель компании Defensa, торгующей оружием и другими товарами для армии и правоохранительных органов, также сообщил BNS, что компания никогда не работала с российским рынком и у нее нет таких планов.

По данным российского правительства, ответные санкции были применены в общей сложности к 74 компаниям и организациям из "недружественных стран": Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и Соединенных Штатов.