Российская торговая сеть получает больше доходов в Литве

По данным Центра реестра, компания Valientė демонстрирует рост. В прошлом году она заработала на продажах 50 млн. евро, в 2022 г. - 37 млн. евро.
Чистая прибыль была скромнее, однако рост был значительным: с 18 600 евро в позапрошлом году и 691 000 евро в прошлом.
Valientė управляет 26 магазинами Mere складского типа в Литве. Эти магазины находятся на удаленных улицах, в промышленных районах.
Сеть Mere принадлежит компании российского капитала Svetofor, которойуправляет семья Шнайдеров из Красноярска (Россия).
По данным Центра реестра, компания Valientė принадлежит Анне Шнайдер, Андрею Вайкулайнену, Валерию Яковлеву, Рустаму Килиженкову и Андрею Шнайдеру. Компанию в Литве возглавляет Росина Тутаришева.
Представители компании Valientė не отреагировали на просьбу Delfi прокомментировать результаты.
Эксперт в сфере розничной торговли Юстас Гавенас сказал, что оборот Mere, вероятно, увеличился за счет открытия новых магазинов.
Однако он сказал, что нельзя утверждать, что доходы от продаж Mere выросли на 34%, поскольку в случае с Mere идет отсчет от самой низкой сравнительной базы.
„Надо сравнивать продажи в соотношении с квадратными метрами и т.д. Поскольку рост от 1 тоже является 100%, но это ничего не показывает“, – сказал Гавенас.
Он назвал Mere нишевым игроком.
„Думаю, что это нишевый игрок. У нас есть 5 или 5,5 крупных торговых сетей, а эта сеть удовлетворяет специфические потребности рынка, ведь не все люди живут хотя бы в среднем достатке. Для них покупка продуктов - вопрос выживания, это предметы первой необходимости“, – сказал собеседник Delfi.
С ним согласился и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.
„Раньше в Литве был продавец российских товаров, там их было несколько процентов. Той сети было несложно отказаться от этой продукции, но видимо спрос был. Новый торговый центр заполняет эту нишу“, – сказал экономист.
Он также заметил, что доходы Mere и прибыль компании небольшие, по сравнению с лидерами на рынке.
„Для такой маленькой страны, как Литва, 5 больших сетей - это неплохой результат. Надо надеяться, что после того как опустится пыль различных потрясений, конкуренция между сетями увеличится, а цены перестанут расти или даже немного снизятся. Так люди смогут найти хорошее сочетание цены и качества“, – сказал экономист.
Приход нишевых игроков, по словам собеседника, приветствуется, поскольку он повышает конкуренцию, но это не распространяется на представителей враждебных Литве стран.
Правда, ранее представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкауслас в интервью Delfi комментировал результаты Mere под другим углом.
„Самый прогрессивный игрок - тот, о ком никто не хочет говорить, это Mere. Все любят брать показатели одной компании - Valientė. Но эта группа поделена на два ЗАО - Valientė и Litproduktai, это значит, что оборот не 49 млн., а почти 62 млн. евро. Их рост – 30,6%.
Да, они занимают около 1%. Давайте еще пару лет не будем обращать на них внимания, но – эти игроки могут удивить, как удивил Эдуардас Вайткус на выборах“, – комментировал Чепкаускас.
С доходами Litproduktai оборот Merė вырос бы еще на 12 млн. евро, однако в прошлом году Litproduktai понесла убытки на сумму 12 000 евро (в 2022 г. убытки составили 114 000 евро).
Почему жители идут в такие магазины?
„Люди есть разные. Может, самый большой вызов в Литве - это распространение белорусских сигарет. Правда, этот показатель в последние годы снизился, но пару лет назад был высоким“, – заметил Маурицас.
Эксперт Линас Шимонис сказал, что часть покупателей Mere одобряет политику России, а другая, вероятно, даже не задумывается об этом.
„Такие люди не придают значения, чей товар, не страшно, если российский. Таких людей немного, тут нет доминирования“, – сказал Delfi Шимонис.
Однако доходы и прибыль Mere он назвал незначительными.
„Если поделить 365 дней на 50 млн. евро, то число незначительное. Больая часть покупателей - те, кому дзинь, они не задумываются, у них нет надежного морального компаса“, – сказал эксперт.
Деятельность таких компаний, как Valientė не попадает под санкции ЕС.
Маурицас критиковал такую позицию ЕС.
„Такое ощущение, что Украина воюет, а ЕС торгует с Россией. Не хотят принимать решительные шаги, а большая часть торговли между ЕС и Россией разрешена.
Даже в таких странах, которые враждебно настроены в отношении России и Беларуси, у компаний возникает дилемма, продолжать ли торговлю с Россией и Беларусью (...)“, – сказал Маурицас.
Экспорт ЕС в Беларусь, по словам Маурицаса, в прошлом году, по сравнению с 2021 или 2019 г. увеличился. А продажи в Россию, хоть и уменьшились, но не отражают реальную ситуацию, поскольку товары туда идут через третьи страны – Казахстан, Турцию и т.д.
„Это одна из самых больших неудач ЕС, а некоторые страны даже обнаглели. Венгрия, Словакия должны были в ходе переходного периода отказаться от импорта российской нефти, а сейчас уже стало нормой, что исключение продолжает действовать безгранично, находят возможности для обхода санкций.
Страны даже возмущаются, жалуются на Украину, будто она осмеливается останавливать транзит нефти через свою территорию в Венгрию, несмотря на то, что Венгрия могла пользоваться российской нефтью только до конца 2023 г. Но этот период продлен и, кажется, его опять намерены продлить“, – сказал Маурицас.
„Такова политика – точнее, никакой политики, нескончаемое согласование интересов без какой-то идеи, направления и ценностей“, – обобщил он.