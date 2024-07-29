2024.07.29 09:19

Российская торговая сеть получает больше доходов в Литве

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Prekybos tinklas „Mere“
Prekybos tinklas „Mere“
ФОТО: DELFI skaitytoja

Компания Valientė, управляющая сетью магазинов Mere российского капитала, в прошлом году получила больше доходов, чем в 2022 году, увеличила оборот в Литве. Однако эксперты, с которыми говорил журналист Delfi сказали, что показатели сети достаточно скромные. Эту сеть специалисты называют нишевой. По их словам, в эти магазины ходят люди, которых не волнует угроза России или те, кто не задумывается о происхождении сети.

По данным Центра реестра, компания Valientė демонстрирует рост. В прошлом году она заработала на продажах 50 млн. евро, в 2022 г. - 37 млн. евро.

Чистая прибыль была скромнее, однако рост был значительным: с 18 600 евро в позапрошлом году и 691 000 евро в прошлом.

Valientė управляет 26 магазинами Mere складского типа в Литве. Эти магазины находятся на удаленных улицах, в промышленных районах.

Prekybos tinklas „Mere“

Сеть Mere принадлежит компании российского капитала Svetofor, которойуправляет семья Шнайдеров из Красноярска (Россия).

По данным Центра реестра, компания Valientė принадлежит Анне Шнайдер, Андрею Вайкулайнену, Валерию Яковлеву, Рустаму Килиженкову и Андрею Шнайдеру. Компанию в Литве возглавляет Росина Тутаришева.

Представители компании Valientė не отреагировали на просьбу Delfi прокомментировать результаты.

Эксперт в сфере розничной торговли Юстас Гавенас сказал, что оборот Mere, вероятно, увеличился за счет открытия новых магазинов.

Однако он сказал, что нельзя утверждать, что доходы от продаж Mere выросли на 34%, поскольку в случае с Mere идет отсчет от самой низкой сравнительной базы.

„Надо сравнивать продажи в соотношении с квадратными метрами и т.д. Поскольку рост от 1 тоже является 100%, но это ничего не показывает“, – сказал Гавенас.

Он назвал Mere нишевым игроком.

Prekybos tinklas „Mere“

„Думаю, что это нишевый игрок. У нас есть 5 или 5,5 крупных торговых сетей, а эта сеть удовлетворяет специфические потребности рынка, ведь не все люди живут хотя бы в среднем достатке. Для них покупка продуктов - вопрос выживания, это предметы первой необходимости“, – сказал собеседник Delfi.

С ним согласился и экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.

„Раньше в Литве был продавец российских товаров, там их было несколько процентов. Той сети было несложно отказаться от этой продукции, но видимо спрос был. Новый торговый центр заполняет эту нишу“, – сказал экономист.

Žygimantas Mauricas

Он также заметил, что доходы Mere и прибыль компании небольшие, по сравнению с лидерами на рынке.

„Для такой маленькой страны, как Литва, 5 больших сетей - это неплохой результат. Надо надеяться, что после того как опустится пыль различных потрясений, конкуренция между сетями увеличится, а цены перестанут расти или даже немного снизятся. Так люди смогут найти хорошее сочетание цены и качества“, – сказал экономист.

Приход нишевых игроков, по словам собеседника, приветствуется, поскольку он повышает конкуренцию, но это не распространяется на представителей враждебных Литве стран.

Правда, ранее представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкауслас в интервью Delfi комментировал результаты Mere под другим углом.

Petras Čepkauskas

„Самый прогрессивный игрок - тот, о ком никто не хочет говорить, это Mere. Все любят брать показатели одной компании - Valientė. Но эта группа поделена на два ЗАО - Valientė и Litproduktai, это значит, что оборот не 49 млн., а почти 62 млн. евро. Их рост – 30,6%.

Да, они занимают около 1%. Давайте еще пару лет не будем обращать на них внимания, но – эти игроки могут удивить, как удивил Эдуардас Вайткус на выборах“, – комментировал Чепкаускас.

С доходами Litproduktai оборот Merė вырос бы еще на 12 млн. евро, однако в прошлом году Litproduktai понесла убытки на сумму 12 000 евро (в 2022 г. убытки составили 114 000 евро).

Почему жители идут в такие магазины?

„Люди есть разные. Может, самый большой вызов в Литве - это распространение белорусских сигарет. Правда, этот показатель в последние годы снизился, но пару лет назад был высоким“, – заметил Маурицас.

Эксперт Линас Шимонис сказал, что часть покупателей Mere одобряет политику России, а другая, вероятно, даже не задумывается об этом.

Linas Šimonis

„Такие люди не придают значения, чей товар, не страшно, если российский. Таких людей немного, тут нет доминирования“, – сказал Delfi Шимонис.

Однако доходы и прибыль Mere он назвал незначительными.

„Если поделить 365 дней на 50 млн. евро, то число незначительное. Больая часть покупателей - те, кому дзинь, они не задумываются, у них нет надежного морального компаса“, – сказал эксперт.

Деятельность таких компаний, как Valientė не попадает под санкции ЕС.

Маурицас критиковал такую позицию ЕС.

„Такое ощущение, что Украина воюет, а ЕС торгует с Россией. Не хотят принимать решительные шаги, а большая часть торговли между ЕС и Россией разрешена.

Даже в таких странах, которые враждебно настроены в отношении России и Беларуси, у компаний возникает дилемма, продолжать ли торговлю с Россией и Беларусью (...)“, – сказал Маурицас.

Karas Ukrainoje

Экспорт ЕС в Беларусь, по словам Маурицаса, в прошлом году, по сравнению с 2021 или 2019 г. увеличился. А продажи в Россию, хоть и уменьшились, но не отражают реальную ситуацию, поскольку товары туда идут через третьи страны – Казахстан, Турцию и т.д.

„Это одна из самых больших неудач ЕС, а некоторые страны даже обнаглели. Венгрия, Словакия должны были в ходе переходного периода отказаться от импорта российской нефти, а сейчас уже стало нормой, что исключение продолжает действовать безгранично, находят возможности для обхода санкций.

Страны даже возмущаются, жалуются на Украину, будто она осмеливается останавливать транзит нефти через свою территорию в Венгрию, несмотря на то, что Венгрия могла пользоваться российской нефтью только до конца 2023 г. Но этот период продлен и, кажется, его опять намерены продлить“, – сказал Маурицас.

„Такова политика – точнее, никакой политики, нескончаемое согласование интересов без какой-то идеи, направления и ценностей“, – обобщил он.

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