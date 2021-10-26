Rokiskio suris отправляет продукцию в Китай через Польшу

Между тем глава другой молокоперерабатывающей группы – Vilvi group - говорит, что торговля с Китаем остановилась, а предназначенную для него часть продукции предприятие отправляет на другие свои рынки.
Глава Rokiskio suris Далюс Трумпа говорит, что экспорт удалось возобновить, не сократив объемы.
"Наши партнеры (в Китае – BNS) заказывают нашу продукцию для доставки через польский железнодорожный терминал, чтобы имя Литвы светилось как можно меньше, и таким образом мы продолжаем продавать продукцию", – сказал BNS Д. Трумпа.
"Есть много отправленных (партий – BNS), есть отправляемые по старому контракту – были опасения, что остановится. Мы участвуем и в вероятных новых продажах, конкурсах. (...) Если им было выгодно покупать у нас продукцию и они делали это несколько лет, то они ищут пути, как делать это и в дальнейшем", – сказал он.
По словам Д. Трумпы, при отправке товаров через Польшу затраты возросли очень незначительно, кроме того, предприятие и ранее возило их таким путем.
Между тем глава Vilvi group Гинтарас Берташюс сказал, что сейчас торговля с Китаем остановилась, однако у предприятия есть надежда, что она будет возобновлена.
"Поскольку торговля у нас очень сильно диверсифицирована, а китайский рынок составлял небольшую часть, мы направили (часть продукции - ред.) на другие рынки и все. Сам китайский рынок, без сомнения, важен, и, с другой стороны, разумеется, мы еще не хороним эти отношения, во всяком случае наши партнеры говорят, что это не конец", – сказал BNS Г. Берташюс.
По его словам, предприятие не рассматривало возможности доставлять продукцию другими путями, например, через Польшу.
Отношения Литвы с Китаем ухудшились после того, как Литва решила открыть торговое представительство Тайваня. Китай в последнее время отменил грузовые поезда в Литву, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, сократил кредитные лимиты для литовских предприятий и повысил цены.
Связи с Китаем есть у компаний высоких технологий, сельскохозяйственных компаний и предприятий по производству продуктов питания, переработке древесины, текстильных и логистических предприятий.
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