Риск: проект века Rail Balticа дорожает - дефицит может составить до19 млрд евро

Госконтроль отмечает, что переговоры между государствами-членами ЕС по Многолетней финансовой схеме на 2028-2034 годы начнутся в 2025 году, и неизвестно, будет ли Европейский инструмент соединения инфраструктуры вообще продолжен после 2027 года, сколько средств будет доступно, если он будет продолжен, и какова будет ставка софинансирования.

По данным Государственного контроля, для Эстонии расходы с 2017 года выросли с 1,35 млрд евро до 4,03 млрд евро, для Латвии – с 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, а для Литвы – с 2,47 млрд евро до 10,23 млрд евро.

Чтобы контролировать возросшие расходы и уложиться в строгие сроки ввода в эксплуатацию железной дороги к 2030 году, правительства Эстонии, Латвии и Литвы готовятся сократить объемы работ к 2030 году и намерены сосредоточиться на строительстве железнодорожной основной линии. Сокращение объемов (первый этап) означает, что местные станции будут построены с минимальной функциональностью или позже, а вместо двухпутной железнодорожной линии некоторые участки будут построены однопутными.

По оценке трех высших органов аудита, для полной реализации проекта Rail Baltica необходимо дополнительно 19 млрд евро. С учетом последних проектных бюджетов каждой страны и уже выделенных денег, Эстонии необходимо 2,7 млрд евро, Латвии – 7,6 млрд, Литве – 8,7 млрд евро.

Намерения сократить масштабы проекта (первый этап) позволят почти вдвое сократить ожидаемый дефицит к 2030 году. По сценарию первого этапа общий ожидаемый дефицит для всех трех стран составит 10,1 млрд евро: 1,8 млрд в Эстонии, 4,4 млрд в Латвии и 3,90 млрд в Литве.

Даже с учетом сроков завершения первого этапа проект будет отставать от графика 2017 года как минимум на пять лет. Планируется, что железная дорога будет построена и готова к эксплуатации к концу 2025 года. Задержка в основном связана с запаздывающими процессами проектирования и территориального планирования, которые также влияют на ход приобретения земли.