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Торговая сеть Rimi отмечает товары с истекающим сроком годности наклейками Piguoliai. Представители сети сказали, что это часть их кампании, цель которой - обратить внимание на распродажи, акции и скидки.
„Rimi“
„Rimi“
© Įmonės nuotr.

"Творческая концепция, в основе которой лежит легко запоминающееся новое слово с понятным значением спецпредложений Rimi – это продукты по очень низкой цене. Обычно конструкция слов, вдохновленная разговорным языком, наиболее ярко выделяется на фоне "дешевых, более дешевых и самых дешевых" и становится отличным способом исполнения ожиданий потребителей", – сказал представитель Not Perfect Vilnius Марюс Лукошюс.

Piguoliai
Piguoliai
© Įmonės archyvas

Представитель Rimi Lietuva Даля Ченкене сказала, что продукты, срок годности которых истекает в этот день, уценяют на 50%, эти продукты пользуются популярностью не только у покупателей в Литве, но и у потребителей других стран Балтии.

"Скидку на такие товары делают от основной цены (без акции). Кроме того, в приложении Rimi можно выбрать конкретный магазин и увидеть, какие товары с истекающим сроком годности уценены в конкретном магазине. Мы хотим отметить, что эти продукты пользуются спросом у покупателей – они составляют около 1% всех продаваемых товаров.

Правда, при покупке таких товаров с наклейками важно помнить, что их надо быстро использовать. В зависимости от категории товаров уцененные продукты надо использовать в тот же день или в течение ближайших дней", – сказала Чекене, прибавив, что эти наклейки не только позволят сэкономить деньги покупателей, но и уменьшат количество выбрасываемых продуктов.

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