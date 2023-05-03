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Производитель пластиковой продукции RFX Care Lithuania уведомила Службу занятости о планируемом увольнении 12 работников.
RFX Care Lithuania планирует уволить почти пятую часть работников
© Shutterstock

Уведомление о планируемом массовом увольнении получено 28 апреля.

Компания, учрежденная в 2015 году в Паневежисе, принадлежит датскому MMMZ Oppenhejm Holding. Согласно информации на международном сайте, компания занимается производством средств первой помощи, пластырей и другой подобной продукции.

В 2021 году доход RFX Care Lithuania составил 1,5 млн евро, а чистая прибыль 26,3 тыс. евро.

По данным "Содры" на 27 апреля в компании работали 67 работников, средняя заработная плата в марте составила 1 529,21 евро (около 992 евро "на руки").

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