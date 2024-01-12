Результаты финансовой грамотности населения Литвы ухудшились

По ее словам, по сравнению с 2015 годом финансовая грамотность литовцев в прошлом году снизилась.
"Результаты не обнадеживают. Уровень финансовой грамотности литовцев за 8 лет снизился примерно на 10%", - сказала В. Дичпинигайтене в пятницу на мероприятии Центробанка "Какую оценку получили бы жители Литвы за финансовую грамотность?".
На мероприятии Банк Литвы представил результаты международного исследования финансовой грамотности, проведенного ОЭСР в прошлом году.
В 2015 году Литва находилась на 11-м месте в индексе, близком к среднему показателю по ОЭСР.
Организация, которую часто называют "клубом богатых стран", составила индексы финансовой грамотности, финансового благополучия и цифровой финансовой грамотности. Последний рассчитывается впервые.
По словам В. Дичпинигайтене, показатель финансовой грамотности Литвы был одним из худших среди исследованных стран. Индекс состоит из трех частей – финансовых знаний, поведения с деньгами и отношения к деньгам.
В 2023 году индекс финансовой грамотности Литвы составил 56, в 2015 году – 62. Средний показатель всех 20 участвующих в исследовании ОЭСР – 63, всех 39 исследованных стран – 60. В Латвии индекс составил 59, а в Эстонии – 67.
"Мы заняли 31 место из всех 39 стран, принявших участие в исследовании. Наши знания ухудшились, изменилось наше отношение к деньгам", - сказала представительница Банка Литвы.
"Если в 2015 году мы опережали Эстонию и Латвию и были близки к среднему показателю ОЭСР, то сейчас мы последние", - отметила она.
По словам В. Дичпинигайтене, более низкая финансовая грамотность отмечается среди женщин моложе 29 лет и лиц старше 65 лет. При этом более высокий уровень финансовой грамотности имеют жители с высшим образованием, а также самозанятые.
По словам В. Дичпинигайтене, при оценке финансовых знаний респондентам нужно было ответить на 7 вопросов. Ответы жителей Литвы в 2023 году были хуже, чем 8 лет назад. По ее словам, сложнее всего было рассчитывать сложные проценты.
"В Германии 70% респондентов умеют рассчитывать сложные проценты, в Литве – только 30%", - сказала специалист Центробанка.
"Литовцы лучше всех отвечали на вопросы, связанные с восприятием инфляции и временной стоимости денег", - сказала она.
Однако, согласно данным исследования, с 2015 года у жителей Литвы улучшилось поведение с деньгами, например, способность экономить, планировать финансовое будущее, сравнивать финансовые продукты, предлагаемые разными поставщиками услуг, и т. д.
По ее словам, 90% респондентов в Литве признались, что активно экономят деньги, 36% – что сравнивают цены на услуги.
"Оценка поведения была самой высокой среди стран Балтии", - отметила В. Дичпинигайтене.
В. Дичпинигайтене также сказала, что около трети респондентов опроса "склонны жить сегодняшним днем и верят, что все разрешится само собой". По ее словам, большая доля людей с таким отношением к финансам зафиксирована только в Греции и Италии.
"Неудивительно, что среди более молодых респондентов преобладает более недальновидное отношение", - считает руководитель Центра финансовой грамотности Центробанка.
Цифровая грамотность в Литве также самая низкая
Впервые рассчитываемый Индекс цифровой грамотности в Литве составил 45 и был также ниже, чем в Латвии (46) и Эстонии (64). Средний показатель для 20 стран ОЭСР составил 55, а для всех 39 стран, участвовавших в исследовании – 53.
Большую цифровую финансовую грамотность продемонстрировали молодые люди, а также люди с высшим образованием и более высокими доходами, сказала В. Дичпинигайтене.
По ее словам, индекс составлялся, когда "многие финансовые услуги переходят в цифровое пространство, а финансовая грамотность становится неотделимой от других сфер жизни".
По словам представительницы Центробанка, исследование показало, что лишь около 60% респондентов никогда не делятся своими паролями от банковских счетов и ПИН-кодами с близкими друзьями. В Латвии и Эстонии таких лиц было почти 90 и 100% соответственно.