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Действующий в Литве специализированный банк Revolut Bank финансовой платформы Revolut получил банковскую лицензию, сообщили Центробанк Литвы и компания.
Revolut Bank получил новый банковский статус
© DELFI / Josvydas Elinskas

Лицензию предоставил Европейский Центробанк. В Европе у банка также есть учреждение электронных денег Revolut Payments и специализированный банк Revolut Bank.

Гендиректор обеих компаний Джо Хенеган завил, что Литва остается основным центром Revolut в Евросоюзе.

"В данный момент основное внимание мы уделяем развитию банковских операций во всей Европе", – сказал Хенеган.

По сообщению Центробанка, в конце сентября объем вкладов населения в Revolut Bank составлял 395 млн евро, а кредитный портфель - почти 12 млн евро.

Revolut Bank получил лицензию специализированного банка в декабре 2018 года, а приступил к деятельности в 2020 году.

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