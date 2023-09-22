Рестораны жалуются на сокращение числа клиентов, уменьшается оборот

Владельцы ресторанов признают: минувшее лето было тяжелым.

Владелец ресторана Skliautas Ажуолас Гайжутис сказал, что летом у них было меньше клиентов, чем обычно.

"Люди стали реже ходить в кафе и оставлять здесь меньше денег, расходы наши не уменьшаются, а доходы стали меньше", – сказал Гайжутис.

Ему вторил и владелец ресторана Gastronomika, глава Ассоциации заведений общепита Лютаурас Чепрацкас.

По словам Гайжутиса, тому есть три причины: одни пытаются экономить, другие ездят за границу, поэтому ходят в рестораны не в Литве, а, кроме того, в Литву приезжало мало туристов.

"Они боятся ехать в Литву, опасаются того, что война идет неподалеку.

У самих литовцев путешествия в крови. Многие минувшим летом ездили за границу. Поездки осмысленны еще и потому, что это выгоднее, цены за границей - не в пользу литовского рынка", – сказал он.

Чепрацкас убежден, что в том, что к нам приезжает мало туристов, виноваты и правящие.