Рестораны жалуются на сокращение числа клиентов, уменьшается оборот

Владельцы ресторанов признают: минувшее лето было тяжелым.
Владелец ресторана Skliautas Ажуолас Гайжутис сказал, что летом у них было меньше клиентов, чем обычно.
"Люди стали реже ходить в кафе и оставлять здесь меньше денег, расходы наши не уменьшаются, а доходы стали меньше", – сказал Гайжутис.
Ему вторил и владелец ресторана Gastronomika, глава Ассоциации заведений общепита Лютаурас Чепрацкас.
По словам Гайжутиса, тому есть три причины: одни пытаются экономить, другие ездят за границу, поэтому ходят в рестораны не в Литве, а, кроме того, в Литву приезжало мало туристов.
"Они боятся ехать в Литву, опасаются того, что война идет неподалеку.
У самих литовцев путешествия в крови. Многие минувшим летом ездили за границу. Поездки осмысленны еще и потому, что это выгоднее, цены за границей - не в пользу литовского рынка", – сказал он.
Чепрацкас убежден, что в том, что к нам приезжает мало туристов, виноваты и правящие.
"Сильное сокращение числа туристов - результат ощущения небезопасности. Иностранцы думают о войне в Украине,а мы - рядом, они думают, что у нас небезопасно. Это последствия неразумной политики правительства, введение режима ЧП не привлекает к нам туристов", – подчеркнул он.
Чепрацкас заметил, что больше всего сократился оборот в Вильнюсе - люди уезжали и на коронацию Миндаугаса и во время саммита НАТО.
Меньше посетителей было и в кафе на взморье.
"Одна из причин – рост процентной ставки. Люди во время пандемии покупали в Паланге квартиры, коттеджи. Процентная ставка выросла, люди стали есть дома – если вы посмотрите на продажи в Палангских магазинах - они радуют. Люди стали экономить", – убежден Чепрацкас.
Глава гостиницы Palangos žuvėdra Криступас Шлёгерис говорил, что литовцы стали экономить в ресторанах – выбирают более дешевые блюда и напитки, прежде такого не было.
Шлёгерис сказал, что цены у них особенно не выросли - всего на 5–10% из-за роста цен на продукты и роста зарплат.
Чепрацкас сказал, что пока оборот заведений общепита упал на 3,6% - это немного, но если тенденция продолжится, то ситуация будет сложной.
"Еще на носу висит желание политиков вернуть 21% НДС на услуги общепита. Как мы можем радоваться, если потребление снижается, а налоги растут? Последние три года ничего хорошего", – заметил он.
Однако с проблемами столкнулись не все рестораны. Представитель группы ресторанов Fortas Кястутис Маркявичюс сказал, что у них посетителей было немного больше, чем год назад и оборот летом был на 15% выше, чем летом 2022 г.
Одних экономистов удивило снижение оборота заведений общепита, а другие говорят, что этого и стоило ожидать.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин такое падение назвал мистикой.
"Впервые после долгой паузы оборот ресторанов сократился. Это мистика. Тому может быть несколько причин. Я бы сказал, что самая основная – люди стали меньше тратить в кафе и ресторанах, это признак того, что внутренний рынок хромает. Наверное это обусловлено и временем отпусков, жители ездили за границу", – сказал экономист.
Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что этого и стоило ожидать.
"Это показывает снижение покупательной способности жителей, цены выросли больше, чем зарплаты. Также часть жителей столкнулась с ростом процентной ставки, возможно, опасается того, что ждет в будущем, вот люди и отказываются от того, что не является первой необходимостью, в том числе частых походов в ресторан", – заметил он.