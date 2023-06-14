Рестораны не находят работников: приходит молодежь без опыта и хочет получать 1000 евро "на руки"

Член правления Литовской ассоциации ресторанов и гостиниц, шеф-повар ресторана Ertlio namas Томас Римидис сказал, что кризис чувствует большая часть литовских ресторанов. Сезон начался, а многие рестораны еще закрыты или не находят работников.

"Мы становимся роскошной страной, можем уже сравниться с Великобританией, в нашем секторе зарплаты уже почти, как там. Местные литовцы не хотят работать, работников не хватает. А ввоз работников из третьих стран - сложный процесс", – заметил он

Глава группы ресторанов Amber Food Гедиминас Балнис сказал, что в этом сезоне коллективы неполные, не хватает нескольких десятков работников (больше всего свободных мест на кухне).

Римидис же сказал, что ресторанам сейчас не хватает официантов.

"Особенно не хватает квалифицированных официантов, которые владеют английским и литовским. Например, официант Michelin вернулся из Великобритании в Литву и получил выплаты от государства, проработал у меня три дня и уехал на "халтурку", встретил старых друзей, напился, не вышел на работу. Я его уволил, он встал на учет в Службу занятости.

Эта работа для молодежи слишком тяжелая. Приходят, видят, что надо работать физически, ходить, носить, у компьютера сидеть легче.

Удобно работать и на платформах доставки еды: прихожу, когда хочу и налоги не плачу. Государство должно урегулировать этот сектор", – сказал Римидис.

"Приходит молодой человек и только после первого дня понимает, что надо работать. Бывает, что уходит через несколько дней. Например, на взморье набирают коллектив 20 человек. В выходные развлечения, а в понедельник половины коллектива нет. Никакой ответственности", – заметил Балнис.

"Приходит 20-летний студент без опыта и хочет получать 1000 евро "на руки". Ты не заплатишь, он уйдет и найдет, где заплатят. Поедет на взморье, где получит 1500-2000 евро "черными". Посмотрите на официальные зарплаты на взморье: медиана – 780 евро "на бумаге", а шефу платят 3000 евро "на руки", – сказал Римидис.

Балнис согласился, что на взморье очаг нелегальных зарплат, поэтому работников там находят быстрее. Он заметил, что налоговая инспекция там реже проводит проверки.

Предприниматели заметили, что Служба занятости дает возможность безработным числиться в рядах безработных, получать пособие и работать нелегально.

Балнис призывает разрешить ввозить больше мигрантов из третьих стран.

"Литовское общество стареет, поэтому нужно разрешить въезд для большего числа мигрантов, в нашем секторе не хватает молодых работников. <...> Для людей старшего возраста эта работа слишком тяжелая", – сказал он.

Римидис не считает, что ситуацию в этой сфере изменит повышение зарплат.

"Теоретически можно платить много. Когда работников физически становится меньше, можно повышать зарплаты бесконечно, но это не решит проблему", – считает предприниматель.