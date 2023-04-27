aA
27 апреля парламент Литвы принял окончательное решение и разрешил независимым поставщикам снижать тарифы на электричество бытовым потребителям в одностороннем порядке.
Решение парламента: независимые поставщики смогут снижать тарифы на электричество в одностороннем порядке
© Shutterstock

За такие поправки к закону проголосовали 122 депутатов, один был против, воздержавшихся не было.

О таких действиях поставщик будет информировать клиентов письменно или с помощью электронных уведомлений.

"Благодаря этому клиентам не надо предпринимать дополнительные действия для снижения цен на электричество, а независимым поставщикам потребуется меньше административных и финансовых ресурсов на смену договоров", − сказано в пояснении к проекту.

Статьи по теме:
Парламент Литвы склонен одобрить снижение тарифа на электричество компаниями в одностороннем порядке
Счетчик "накрутил" электричество в пустой квартире: придется платить 300 евро

Инициатор поправок - председатель Комитета экономики Казис Старкявичюс. По его словам, не все клиенты слышат призывы компаний снизить тарифы на поставку электричества.

В соответствии с поправками, независимый поставщик вместе со счетом перешлет клиенту данные о минимальной цене на электричество по выбранному плану.

Кроме того, всех независимых поставщиков обяжут предлагать планы с фиксированными ценами на 12 или 24 месяца. Наряду с этими планами могут быть и другие планы с фиксированными ценами.

Сейчас правительство компенсирует часть цены на электричество до 1 июля, потом клиенты ощутят скачок цен. Сообщается, что 500 000 клиентов могут поменять договоры на более низкие цены, но ничего не делают.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Отопительный сезон завершается, а компенсации еще не выплачены: что нужно знать

Хотя отопительный сезон в столице официально...

Министр: цены на электричество сейчас – рекордно низкие, но они должны вырасти

Цены на электричество в Литве снизились до рекордно...

TOP новостей

Из-за сужения улиц у вильнюсцев лопнуло терпение: неужели чиновники летают на вертолетах?

Сужение улиц в Вильнюсе – насущная тема, а в последнее...

Решение парламента: независимые поставщики смогут снижать тарифы на электричество в одностороннем порядке

27 апреля парламент Литвы принял окончательное решение...

Во время самого большого мероприятия за всю историю Литвы жителей ждет ряд ограничений

Некоторые туристы предпочтут не ехать в Вильнюс ,...

Президент Литвы подписал закон о политике разворота мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о...

Ауримас Валуявичюс в первом видео после финиша: ходят слухи, что я в больнице, но это не так

Ауримас Валуявичюс во вторник поздно вечером после...