Репутационный рейтинг: на вершине – Thermo Fisher Scientific Baltics

Согласно распространенному в среду пресс-релизу, на вершине литовского репутационного рейтинга в этом году – многолетний лидер рейтинга Thermo Fisher Scientific Baltics, второе место заняла компания Tesonet, а третье место – новый участник рейтинга компания Surfshark.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, в этом году за лучшую репутацию года в государственном секторе награждено агентство по развитию иностранных инвестиций "Инвестируй в Литве", в общественной категории победила аптечная сеть Camelia, в категории инфлюэнсеров – компания по производству медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific, а за самый большой положительный репутационный прорыв – компания "Литовские железные дороги" ("ЛЖД").