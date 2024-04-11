Репутационный рейтинг: на вершине – Thermo Fisher Scientific Baltics

Согласно распространенному в среду пресс-релизу, на вершине литовского репутационного рейтинга в этом году – многолетний лидер рейтинга Thermo Fisher Scientific Baltics, второе место заняла компания Tesonet, а третье место – новый участник рейтинга компания Surfshark.
Как сообщается в распространенном пресс-релизе, в этом году за лучшую репутацию года в государственном секторе награждено агентство по развитию иностранных инвестиций "Инвестируй в Литве", в общественной категории победила аптечная сеть Camelia, в категории инфлюэнсеров – компания по производству медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific, а за самый большой положительный репутационный прорыв – компания "Литовские железные дороги" ("ЛЖД").
Всего в 2024 г. в репутационный рейтинг Литвы были включены 56 коммерческих компаний из 10 секторов и 14 директивных инвестиционно-надзорных органов.
При составлении репутационного рейтинга было опрошено 1910 респондентов, разделенных на три группы: 1253 представителя широкой общественности, 331 лидер мнений (эксперты, блогеры, журналисты и т. д.) и 326 лиц, принимающих решения (руководители крупнейших литовских компаний, коммерческих организаций или ассоциаций, политики, владельцы СМИ, послы и т. д.).
В ходе исследования анализируется отношение респондентов к компании, ведомству, учреждению – воспринимается ли оно как имеющее хорошую репутацию, популярно ли оно, вызывает ли доверие. Также рассматриваются 8 важнейших факторов, влияющих на репутацию: цена и качество товаров и услуг, забота о сотрудниках, деловая добросовестность, поведение руководства и бизнес-управление, достижения и рост, социальная ответственность, инновационность и помощь Украине.