Рекордная сделка: в Вильнюсе за впечатляющую сумму продана квартира

В Вильнюсе, в районе Паупис, была продана квартира площадью 220 кв. м. За нее просили 2,89 млн. евро, однако точная сумма сделки неизвестна.
По словам эксперта Sotheby’s International Realty Кристины Марчюлявичене и брокера Мантвидаса Жилинскаса, в квартире 6 комнат, 5 спален, 4 ванных, 3 балкона и терраса площадью 44 кв. м.
„В квартире потолки высотой 4,7 м, жилье двухэтажное. На верхнем этаже расположена гостиная, кухня, санузел, основная спальня с ванной и гардеробная. На нижнем этаже четыре спальни, одна из них – общая зона отдыха для детей, две ванные, прачечная“, - рассказала Марчюлявичене.
Кроме того, при квартире есть 4 парковочных места в подземном гараже и кладовка.
Марчюлявичене сказала, что владельцы жилья сначала хотели за него больше 3 млн. евро, владельцы думали и сдавать квартиру в аренду по цене не меньше 8000 евро в месяц.
Эксперт заметил, что в Вильнюсе не хватает квартир площадью 100-400 кв. м в центре города, спрос превышает предложение. Стоимость таких квартир 1-3 млн. евро, а аренда 3000-10 000 евро.
По данным Baltic Sotheby’s International Realty, в 2023 г. в Вильнюсе продали: квартиру на ул. Миндауго – 2,3 млн. евро (207 кв. м), ул. Йогайлос – 2,15 млн. евро (201 кв. м), проспекте Конституциёс – 1,8 млн. евро (312 кв. м), ул. Агуону – 1,78 млн. евро (206 кв. м), ул. Лидос – 1,64 млн. евро (225 кв. м), ул. Вингрю – 1,6 млн. евро (204 кв. м).