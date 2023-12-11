Реконструкция построенного в межвоенные годы склада улучшит сообщение со Старым городом

Проект Vilniaus Džiazas будет состоять из двух корпусов нового многоквартирного дома, реконструированного объекта культурного наследия – построенного в 1936 г. Вильнюсского офиса Польского потребительского кооператива – и его пристройки (склад).
Именно этот склад больше 10 лет назад лишили статуса объекта культурного наследия и хотели снести, потому что он мешал строительству объездной дороги. Однако муниципалитету не удалось договориться с прежними владельцами здания. Сейчас здание не выходит на проезжую часть, но стоит к ней слишком близко, ограничивая движение пешеходов, велосипедистов и транспорта.
После длительных переговоров было принято компромиссное решение - "срезать" часть здания, которая мешает движению. Поэтому у этого одноэтажного здания с мансардой будет стеклянный южный фасад – срез, который откроет внутреннюю часть здания.
По словам главы Unique Properties Гедиминаса Турсы, у компании были все права на снос склада или же возможность его реконструировать, сохраняя весь объем. Однако был принят компромиссный вариант.
"Мы углубились в историю, поняли, что склад - неотъемлемая часть здания кооператива. На склад приходили вагоны, здесь выгружали товары, а накладные через окошечко передавали в бухгалтерию, находившуюся в основном здании. Я думаю, когда прокладывали объездную дорогу, поспешили с исключением здания из списка ценностей. Я выступаю за сохранение наследия, но я слышал и тех, кого это "бутылочное горлышко" не удовлетворяло. Я думаю, нам удалось создать качественное и интересное архитектурное решение, которое оценят как пользователи Vilniaus Džiazas, так и горожане", – сказал Турса.
Сам комплекс в 1936 году был построен как вильнюсский офис кооператива Spolem, который действует в Польше и в наши дни. Сейчас административное здание без крыши и в плохом состоянии, но оно сохранило красивый фасад, аутентичную лестницу, отделку печей и другие аутентичные детали. Комплекс в стиле межвоенного ретроперспективизма спроектировал инженер-архитектор Вацлав Сыртовт.
Строительство комплекса и реконструкцию зданий планируют начать в 2024 году.