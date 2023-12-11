Реконструкция построенного в межвоенные годы склада улучшит сообщение со Старым городом

"Мы углубились в историю, поняли, что склад - неотъемлемая часть здания кооператива. На склад приходили вагоны, здесь выгружали товары, а накладные через окошечко передавали в бухгалтерию, находившуюся в основном здании. Я думаю, когда прокладывали объездную дорогу, поспешили с исключением здания из списка ценностей. Я выступаю за сохранение наследия, но я слышал и тех, кого это "бутылочное горлышко" не удовлетворяло. Я думаю, нам удалось создать качественное и интересное архитектурное решение, которое оценят как пользователи Vilniaus Džiazas, так и горожане", – сказал Турса.