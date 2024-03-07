Реконструкция дороги Вильнюс-Утена: участок до Молетай отремонтируют до Рождества

"Начинаются реальные работы на участке протяженностью 30 км, 2 км в Утене будут завершены в этом году, летом, до начала осени. Остальная часть будет завершена к Рождеству. У подрядчика времени больше, но когда работы завершат, машины начнут движение", – сказал в четверг журналистам Скуодис.

"Конец срока полномочий... Я смогу спокойно уйти, когда увижу, что работы идут на оставшемся участке между Вильнюсом и Молетай. Думаю, если все сплотимся, движение будет", – заметил он.

Скуодис сказал, что не может сказать, когда начнутся работы между Вильнюсом и Молетай, но, по его словам, во втором квартале этого года уже должен быть подготовлен проект, а потом объявят конкурс на проведение работ.