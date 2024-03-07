Реконструкция дороги Вильнюс-Утена: участок до Молетай отремонтируют до Рождества

"Начинаются реальные работы на участке протяженностью 30 км, 2 км в Утене будут завершены в этом году, летом, до начала осени. Остальная часть будет завершена к Рождеству. У подрядчика времени больше, но когда работы завершат, машины начнут движение", – сказал в четверг журналистам Скуодис.
"Конец срока полномочий... Я смогу спокойно уйти, когда увижу, что работы идут на оставшемся участке между Вильнюсом и Молетай. Думаю, если все сплотимся, движение будет", – заметил он.
Скуодис сказал, что не может сказать, когда начнутся работы между Вильнюсом и Молетай, но, по его словам, во втором квартале этого года уже должен быть подготовлен проект, а потом объявят конкурс на проведение работ.
"Точно по месяцам не могу назвать, первые проект должны появиться во втором квартале, сразу же объявим конкурс на проведение работ хотя бы на одном участке протяженностью 40 км. Цель такова - в следующем году работы должны завершить", – сказал он.
Глава Via Lietuva (ранее Литовская дирекция автомобильных дорог) Марюс Швайкаускас заверил, что работы будут завершены в течение 289 дней и будут стоить 61 млн. евро.
"Мы обязались завершить работы в течение 289 дней", – сказал он.
"Разбирают асфальтобетонное покрытие, появятся безопасные автобусные остановки, пешеходные дорожки, заграждения, заборы от животных. Дорога будет отвечать всем требованиям. (...) Эти 30 км будут стоить около 61 млн. евро", – сказал он.
По словам Швайкаускаса, конкурс на проведение работ на оставшихся участках между Вильнюсом и Молетай будет объявлен в третьем или четвертом квартале этого года.
Мэр Утены Мариюс Каукенас подчеркнул, что важно провести эти работы, чтобы сократить число ДТП.
Мэр Молетай Саулюс Яунейка подчеркнул, что жители региона долго ждали этого дня.
Глава компании Hisk Робертас Зиминскис сказал, что гордиться тем, что его компания сможет устранить "этот позор Литвы".
"Это особый день, эта дорога никого не оставляла равнодушным. Мы гордимся, что нам выпала часть устранить этот позор Литвы", – сказал он.
Напомним, что на дороге A14 был отремонтирован участок от Вильнюса до перекрестка на Неменчине, а сейчас работы проходят в Утене.