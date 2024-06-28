Реконструкции "бруклинского" моста в Вильнюсе придется подождать

Не все знают, что в Вильнюсе есть пешеходный мост, построенный в далеком 1957 году. Однако из-за того, что во время строительства моста были отклонения от проекта, мост так и не приняли в эксплуатацию. Недавно муниципалитет решил провести реконструкцию моста. Мост должен соединить пешеходные дорожки на левом берегу реки Нерис на ул. Эйгулю и Электринес с улицей Мишкиню и районом Лаздинай, находящимися на правом берегу. До сих пор мост использовали только для инженерных сетей, после реконструкции по нему смогут ходить пешеходы и ездить велосипедисты.