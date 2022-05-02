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Международное агентство кредитных рейтингов Moody's Investment Service подтвердило ранее присвоенный Литве долгосрочный кредитный рейтинг А2 со стабильной перспективой, сообщило Министерство финансов.
Reitingų agentūra Moody‘s
Reitingų agentūra Moody‘s
© Reuters/Scanpix

"Экономика страны успешно сдала экзамен на пандемию - данные показывают, что она не споткнулась и с началом войны России против Украины. Несмотря на беспрецедентный рост цен на энергоносители и другие вызовы, показатель экономических оценок остается практически стабильным, а экономика страны демонстрирует устойчивость к вызовам", — заявила министр финансов Гинтаре Скайсте.

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Как говорится в сообщении, такое решение Moody's было обусловлено тремя основными факторами: несмотря на усиление геополитической напряженности, членство в НАТО дает гарантии безопасности, а также прогресс в укреплении энергетической безопасности Литвы и положительные ожидания экономической и фискальной устойчивости Литвы к воздействию российского вторжения в Украину.

В последний раз агентство Moody's повышало кредитный рейтинг Литвы в феврале 2021 года, когда присужденный в 2015 году долгосрочный рейтинг с A3 (с положительной перспективой) был повышен до A2 (со стабильной перспективой).

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