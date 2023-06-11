Рейтинг цен на цеппелины в Паланге: платили бы столько за порцию?

Отметим, что цепеллиный рейтинг Delfi не претендует ни истину в последней инстанции, а носит импровизированный и субъективный характер.

В некоторых рецептах этого блюда говорится, что на один картофельный "дирижабль" требуется 100 г тертого картофеля, 50 г отварного и протертого пюре, 30 г мяса, лук, несколько граммов соли, перца и других специй. Добавим и соус, который будет стоить несколько десятков центов. Без учета трудозатрат обед из такого количества продуктов стоил бы около 0,6 евро. Но кто-то же его лепит и варит, а значит работа, затраты на энергию (вода, газ, электричество) - и мы получаем еще столько же. Прибавим эксплуатационные расходы заведения общепита и получим еще 1,5 евро.

Итак, стоимость одной порции цеппелинов составляет 3 евро. А теперь давайте взглянем на меню кафе. Сколько стоят цеппелины на самом большом литовском курорте? (сравнение проводилось в начале июня)

На наш взгляд, самые дешевые цеппелины на курорте стоят в кафе Volungė, что на Вирбалишской тропе (Virbališkės takas). Порция стоит 6 евро. Правда, с дневным супом. Если бы мы заказывали суп отдельно, он стоил бы 1,5 евро. Так что цеппелины в этом кафе стоят всего 4,5 евро.

На втором месте столовая на рынке Паланги. Порция цеппелинов здесь стоит 5 евро.

Порция цеппелинов с мясом стоит 6 евро в кафе самообслуживания Aušra, расположенном в Швянтои. С творогом столько же стоит. Полпорции - 3,5 евро.

В кафе самообслуживания в Паланге на улице Витауто напротив почты порция цеппелинов стоит 6 евро, а цена полпорции ниже - 3 евро.

Еще дороже цеппелины в ближайшем кафе Rūta — 7 евро. В ресторане Molinis ąsotis на улице Басанавичюса порция цеппелинов стоит 9 евро. Полпорции (один цеппелин) – 5 евро.

В семейном ресторане "М" цеппелины стоят столько же — 9 евро, но полпорции дороже — 6 евро.

В баре "11B", расположенном у перекрестка улиц Й. Басанавичюса и С. Даукантаса, цеппелины уже по 6,5 евро.

В расположенном чуть дальше от ул. Й. Басанавичюса, на улице Дж. Симпсона, ресторане "Močiučių restoranas" порцию подадут за 6,9 евро. Цеппелины с творогом здесь продают по такой же цене.

В кафе Vila Gražina цена порции цеппелинов - 7 евро, полпорции - 5 евро.

В кафе Sporto lizdas цена порции цеппелинов - 7,7 евро.

Цена цеппелинов на вилле Jūros akis зависит от времени суток и дня недели - по будням до 19:00 они стоят 6,29 евро. В выходные и вечером - 7,5. Полпорции - 4,5 евро.

В ресторане Floras symphonija цеппелины стоят 9 евро. Полпорции - 6,5 евро. Обжаренные цеппелины - 7,5 евро.

В ресторане Senoji Hansa порция цеппелинов стоит 8 евро, полпорции — 6 евро.

Зато в кафе самообслуживания на другой стороне улицы Й. Басанавичюса цеппелины стоят 6 евро. В придачу за ту же сумму вы получите суп.

Ну а в Cepeliniškės, что по соседству, порция цеппелинов и супа стоит 7,5 евро.

Цеппелины по 6,5 евро за порцию дают в кафе Sutema, расположенном ближе к морю.

В ресторане Čili Pizza, расположенном недалеко от сквера Юрате и Каститиса, порция цеппелинов с картой скидок стоит 7,49 евро, без карты – 7,99 евро.

Цепелинный рейтин (самые дорогие - сверху ):

Ресторан Floros simfonija – 9 евро. Половина порции (один цеппелин) – 6,5 евро. Обжаренные – 7,5 euro.

Семейный ресторан "М" — 9 евро, полпорции — 6 евро.

Ресторан Molinis asotis – 9 евро. Полпорции - 5 евро.

Ресторан Senoji Hansa — 8 евро, полпорции — 6 евро.

Цена цеппелинов в Vila "Jūros akis" зависит от времени суток и дня недели - в рабочие дни до 19:00 они стоят 6,29 евро. В выходные и вечером - 7,5. Полпорции - 4,5 евро.

Ресторан Chili Pizza – с картой лояльности стоит 7,49 евро, без карты – 7,99 евро.

В кафе Sporto lizdas цена порции - 7,7 евро.

Кафе Vila Gražina - 7 евро, цена полпорции - 5 евро.

Кафе Rūta - 7 евро.

Ресторан Močiučių restoranas - 6,9 евро. Цеппелины с творогом стоят столько же.

Бар "11B" - 6,5 евро.

В кафе Sutema - 6,5 евро.

Cepeliniškės - 7,5 евро (с супом).

В столовой в Паланге на улице Витауто перед почтой - 6 евро (полпорции - 3 евро).

Кафе самообслуживания "Аушра" (Швянтои) - 6 евро. С творогом столько же. Полпорции - 3,5 евро.

Столовая на рынке Паланги - 5 евро.

Кафе самообслуживания Senasis tiltas - 6 евро. И за ту же сумму вы получите суп.

Кафе Volungė на Вирбалишской аллее - 6 евро. Плюс суп дня. Если не заказывать дневной суп отдельно, он стоил бы 1,5 евро, а значит цеппелины в этом кафе стоят 4,5 евро.