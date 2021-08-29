В Риге представители энергетических регуляторов Латвии, Эстонии и Литвы на встрече обсуждали в основном актуальные темы электроэнергетического рынка, вопросы учреждения Балтийского регионального координационного центра, создания общего рынка природного газа, сообщает Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ).

Как сообщает ГСРЭ, во время дискуссии представители Литвы подчеркивали, что важно провести в жизнь общую цель – прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС, и сделать приоритетом осуществляемую между странами-членами Евросоюза (ЕС) торговлю на внутреннем рынке ЕС.

"Представители ГСРЭ также представили подготовленный отчет о причинах, обусловивших изменения в разнице цен на электроэнергию по ценовым зонам Латвии и Литвы, а также представили информацию о состоявшейся государственной консультации относительно проекта выработанной Litgrid Методики установления и распределения пропускной способности межсистемных соединений", – говорится в сообщении.