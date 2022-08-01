"Регитра": упрощается порядок продажи автомобилей иностранцам

По действовавшему до сих пор порядку, после продажи транспортного средства жителю зарубежья или предприятию на территории Литвы, обращаться в "Регитру" должны и покупатель, и продавец. Иначе говоря, прежде всего в отделение "Регитры" житель другой страны представляет декларацию о приобретении, а житель Литвы ее подтверждает. И только после выполнения этих действий обеими сторонами, упраздняется действующий код декларации владельца на имя жителя Литвы (КДВ) и через 10 календарных дней транспортное средство автоматически регистрируется.

С 1 августа этот порядок упрощен и обязанность обращаться в "Регистру" сохраняется только для продавца, то есть жителя Литвы. Ему, как указывается в сообщении "Регитры", надо будет только в течение 5 рабочих дней после заключения сделки представить одностороннюю декларацию о продаже, на основании которой и будет упразднен действующий КДВ на его имя. Эта услуга будет бесплатно доступна по интернету.

Такой же порядок действует при продаже автомобиля на территории другой страны.

"Регистра" надеется, что новый порядок упростит жизнь и клиентам предприятия, и уменьшит очереди в отделениях, в которые, по данным предприятия, в этом году обратились около 29 тыс. жителей зарубежья, чтобы декларировать приобретенный автомобиль.