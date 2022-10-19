Regitra представляет новые комбинации номерных знаков

Обычно при регистрации автомобиля номер подбирается автоматически, однако все больше жителей хочет получить определенную комбинацию.

"Было интересно посмотреть, какие значения мы сами можем найти в комбинациях, мы включили в процесс и коллег, работников Regitrа – так и родились разные идеи, например, MOP – для любителей и хозяев мопсов, MON – по-жемайтийски "мое", MOM – в переводе с английского "мама" и др. Правда, больше всего всем понравилось MNM – mano mažulė (моя малышка) – слова песни группы Antikvariniai Kašpirovskio dantys", – сказал эксперт Regitrа Антанас Раудонис.

"В Литве есть почти 1,65 млн. четырехколесных малышек, поэтому песня Mažulė (Малышка) посвящена каждой из них. Не будем скрывать, было бы приятно, если бы в числе комбинаций была бы и AKD, но свои четырехколесные малышки можно украсить не только комбинацией MNM, но и MNG, напевая мелодию группы Mangai", – сказали члены группы Antikvariniai Kašpirovskio dantys.

Новые комбинации

Новые комбинации букв и цифр от 001 до 999, могут быть следующими:

MNA, MNB, MNC, MND, MNE, MNF, MNG, MNH, MNI, MNY, MNJ, MNK, MNL, MNM, MNN, MNO, MNP, MNR, MNS, MNT, MNU, MNV, MNZ, MOA, MOB, MOC, MOD, MOE, MOF, MOG, MOH, MOI, MOY, MOJ, MOK, MOL, MOM, MON, MOO, MOP, MOR, MOS, MOT, MOU, MOV, MOZ, MPA, MPB, MPC, MPD, MPE, MPF, MPG, MPH, MPI, MPY, MPJ, MPK, MPL, MPM, MPN, MPO, MPP, MPR, MPS, MPT, MPU, MPV, MPZ.

Напомним, что все знаки делят на 4 группы, они отличаются стоимостью. Например, номер MNM 101 будет стоить 75 евро, а MOM 001 – 250 евро.

Желаемую комбинацию можно заказать с 17 ч. 25 октября по интернету (в системе eKETRIS), а в отделении Regitrа – с 26 октября.