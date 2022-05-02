Регистрация новых автомобилей в Литве сократилась на 22%

Только в апреле регистрация новых авто сократилась на 34,7% до 2,6 тыс. единиц, сообщает Regitra со ссылкой на данные AutoTyrimai.
Как отмечается в сообщении, основная причина спада – сокращение производства большинства моделей автомобилей по причине нехватки микросхем, проводов и прочих деталей и сильно ограниченной возможности удовлетворить реэкспортный спрос, который был высоким.
В апреле регистрация автомобилей в личное пользование сократилась на 34,7% до 2,4 тыс., а легковых коммерческих автомобилей – на 35,1% до 261.
В апреле на рынке новых авто доминировала Toyota (565 единиц), далее следовали Volkswagen (360) и Kia (195).
В минувшем месяце были зарегистрированы 95 электромобилей, что на 10,5% больше, чем год назад.
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