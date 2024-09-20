Ребус с судном с опасным грузом на борту: все равно держит курс на Литву?

„Информируем, что диспетчерская Клайпедского порта не получала заявок на вход судна в Клайпедский порт. Судно с грузом в порт не впустят“, – сказали Delfi 20 сентября представители дирекции Клайпедского морского порта, которая не стала комментировать, идет ли судно в Литву de facto.

По данным порталов vesselfinder.com и marinetraffic.com. судно Ruby под мальтийским флагом сейчас находится в северном море, около южного берега Норвегии. Оно вышло из Тромсё в начале сентября и, по имеющимся данным, в понедельник вечером должно пришвартоваться в Клайпеде.

Глава компании в пятницу сказал Delfi, что контакт с судном прервался. Ранее общались с владельцами судна и страховыми компаниями, которые организуют ремонт судна.

„Я ничего не знаю, сейчас у нас нет никакой связи, поскольку судно с грузом: где оно выгрузит грузи когда и где встанет на ремонт – я не знаю. Сначала был такой контакт, но поскольку судно не получило разрешения на выгрузку груза (в Клайпедском) порту, на этом все и закончилось“, – сказал глава Vakarų laivų gamyklа Арнольдас Шилейка.

По его словам, поскольку судно России не принадлежит, санкции на него не распространяются, поэтому ограничений нет (при условии, что опасный груз выгрузят до Клайпеды).