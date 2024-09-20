Ребус с судном с опасным грузом на борту: все равно держит курс на Литву?

По данным порталов vesselfinder.com и marinetraffic.com. судно Ruby под мальтийским флагом сейчас находится в северном море, около южного берега Норвегии. Оно вышло из Тромсё в начале сентября и, по имеющимся данным, в понедельник вечером должно пришвартоваться в Клайпеде.
„Информируем, что диспетчерская Клайпедского порта не получала заявок на вход судна в Клайпедский порт. Судно с грузом в порт не впустят“, – сказали Delfi 20 сентября представители дирекции Клайпедского морского порта, которая не стала комментировать, идет ли судно в Литву de facto.
Если судно выгрузит груз, его в порт впустят. Портал Lrt.lt сообщал, что компания Vakarų laivų gamykla (принадлежит эстонскому концерну BLRT Grupp) согласилась отремонтировать судно.
Глава компании в пятницу сказал Delfi, что контакт с судном прервался. Ранее общались с владельцами судна и страховыми компаниями, которые организуют ремонт судна.
„Я ничего не знаю, сейчас у нас нет никакой связи, поскольку судно с грузом: где оно выгрузит грузи когда и где встанет на ремонт – я не знаю. Сначала был такой контакт, но поскольку судно не получило разрешения на выгрузку груза (в Клайпедском) порту, на этом все и закончилось“, – сказал глава Vakarų laivų gamyklа Арнольдас Шилейка.
По его словам, поскольку судно России не принадлежит, санкции на него не распространяются, поэтому ограничений нет (при условии, что опасный груз выгрузят до Клайпеды).
„В отношении владельца судна никакие санкции не действуют. Если оно выгрузит груз и у нас будут возможности взять его на ремонт, то будем говорить о ремонте, сейчас не о чем говорить“, – сказал Шилейка.
На вопрос, выгодное ли дело ремонт такого судна, он ответил так: „Никто невыгодные контракты не подписывает, логика простая“.
Судно Ruby с селитрой на борту 20 сентября у берегов Норвегии:
Глава Дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас сказал, что судно принадлежит компании из ОАЭ.
„Это не российское судно, если бы было российское, никто не обсуждал бы вопрос, может ли оно идти в Клайпедский порт. У нас в Клайпеде уже два года нет российских судов“, – заметил он.
12 сентября он утверждал, что селитру выгрузят в другом порту, но еще решают, будут ли судно ремонтировать в Клайпеде. Латакас не назвал порт, в котором планируется выгрузить груз.
„Само судно было не раз в нашем порту, мы не видим проблемы в том, что пустое судно зайдет в порт“, – сказал Латакас.