Реальность водителей общественного транспорта – нелегкая работа и африканцы, которых не удается привезти

Глава профсоюза работников Kauno autobusai Бронюс Бучелис сказал, что с 1 июля этого года зарплаты водителей автобусов и троллейбусов выросли на 11%. Сейчас больше водителей устраивается на работу, чем увольняется.

„(...) мы очень надеемся, что удастся привлечь новых водителей, поэтому удастся укомплектовать штат.

Компания Kauno autobusai сообщает, что делает все возможное для привлечения новых водителей.

В 2021 г., по данным LRT, не хватало 80 водителей.

Представитель Kauno autobusai Римас Станкайтис сказал, что сейчас не хватает 20 водителей автобусов и 25 водителей троллейбусов.

По оценке муниципальной компании Kauno autobusai, нехватка работников небольшая, а общие тенденции ведут к улучшению ситуации.

Представители Kauno autobusai сказали, что особенно не хватает водителей троллейбусов.

Таких водителей меньше, потому что нужна категория T. А автобусом могут управлять водители с категорией D.

По данным Kauno autobusai зарплаты в их компании сейчас составляют 1400-2000 евро „на руки“.

Это больше средней зарплаты в Каунасе. Только не надо забывать, что водители общественного транспорта работают по выходным, по ночам, по праздникам.

Бучелис сказал, что потенциальные работники хотели бы зарплату побольше.

„На сегодняшний день зарплата за норму составляет 1350-1400 евро „на руки"“, – сказал Бучелис. Он заметил, что водители хотели бы получать 2000 евро, поскольку условия в Каунасе непростые.