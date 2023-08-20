20 августа 2023 г. 18:06

Реактор на завод Orlen Lietuvа доставят в понедельник

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
„Orlen Lietuva“ reaktorius
„Orlen Lietuva“ reaktorius
ФОТО: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos archyvas
Перевозка реактора для мажейкяйского завода Orlen Lietuvа идет по плану. В воскресенье груз доставили в Пикяляй, сказала пресс-секретарь завода Кристина Гендвиле. По ее словам, в понедельник реактор уже должен быть на заводе в Мажейкяй, сейчас он находится больше чем в 7 км от завода.

"Все идет по плану. Реактор около 12 ч. доставили из Жидикай в Пикяляй. Он проехал больше 15 км – из них 10 км по асфальтированной дороге, а около 6 - по грунтовой", – сказала Гендвиле.

"Сейчас его охраняют, он ждет завтрашней дороги. Завтра около 6 утра груз повезут на завод, осталось чуть больше 7 км асфальтированной дороги. Сегодня утром был сильный туман, но это не мешало дороге, все было хорошо", – сказала пресс-секретарь.

Гендвиле отметила, что жара в воскресенье не мешала перевозке груза, поскольку перевозка началась в 6 ч., когда еще жары не было.

"В 6 ч., когда груз начал свой путь, еще не было высокой температуры. Сейчас реактор стоит. Поэтому и начинают везти рано, из-за высокой температуры", – сказала пресс-секретарь Orlen Lietuva.

План перевозки, разработанный компанией Mammoet Baltic, свидетельствует, что 21 августа груз будет доставлен на завод Orlen Lietuva - перевозка начнется в 6 ч, а на заводе реактор будет в 08.46 ч.

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