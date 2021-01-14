Реактор БелАЭС работает на полную мощность: изменений в физических потоках из Беларуси в Литву нет

Однако, по ее словам, истинные потоки выяснятся, когда станция начнет действовать в коммерческом режиме.

"Мы пока не видим существенных изменений физических потоков, которые идут в Литву через перемычку ЛЭП Беларуси и Литвы. Если говорить о конкретных цифрах, то средний физический поток из Беларуси в Литву 12 января составил 568 мегаватт, 13 января – 509 мегаватт", – сообщила в среду И. Жилене.

По ее словам, если смотреть на данные системных операторов и биржи Nord Pool, то также нет существенных изменений ни в выдаче пропускных мощностей для торговли через латвийско-российскую перемычку, ни при оценке того, сколько было реально использовано для торговли.

Она также сообщила, что физический поток электроэнергии через латвийско-российскую перемычку на 12 января составил 120 мегаватт, а 13 января – 126 мегаватт.

Между тем, глава департамента системного управления Litgrid Гедрюс Радвила сказал BNS, что с постепенным ростом производства на БелАЭС, растет и поток через литовско-белорусскую перемычку, а также импорт из России в Латвию.

"Если говорить о торговле электроэнергией, то с начала этого года импорт в Латвию из третьих стран вырос, по сравнению с ноябрем и декабрем", – добавил он.

По его словам, после перерыва БелАЭС была включена 21 декабря и уже 23 декабря начала производить электроэнергию на мощности около 800 мегаватт. С 9 января ее мощность была увеличена до 1050 мегаватт, а вечером 12 января – приблизительно до 1170 мегаватт.

Г. Радвила утверждает, что новый крупный источник электроэнергии рядом с Литвой, как и другие источники и перемычки, являются фактором риска, а если он внезапно отключится, то "мы готовы к различным сценариям возможных событий".