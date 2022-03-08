Реакция вильнюсцев на цены на горючее: некоторые говорят, что сейчас деньги – не главное

Баррель нефти сейчас стоит 130 долларов США. Это самая высокая цена за последние 10 лет.

"Стоимость сырья определяет чуть больше четверти стоимости литра горючего (...) Война в Украине привела к бойкоту российской нефти, как и других товаров. Многие ее бойкотируют", – сказал глава Литовской ассоциации компаний, торгующих нефтепродуктами, Эмилис Циценас.

Между тем глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас задается вопросом, обосновано ли повышение цен на горючее в последнюю неделю.

"Мы видели, что АЗС, хотя и закупились топливом по старой цене, но все же воспользовались российской агрессией в Украине и сразу же повысили цены в Литве", – сказал консерватор.

Нефть и горючее дорожают во всем мире.

"Российская нефть на рынке составляет 7-8% мировой нефтедобычи, поэтому все надеются, что будут сбои в продажах", – сказал представитель INVL Вайдотас Рукас.

Американские политики уже сейчас выступают за запрет российской нефти. Нефть и газ - основные оставшиеся у России источники доходов.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, kadчто перемены в ценах на нефть и газ "обусловлены не экономическими факторами, не фактическим предложением и спросом, а геополитическими факторами".

Для снижения цены на нефть, возможно, придется обсуждать снижение санкций в отношении Ирана.

Рукас сказал, что если будет достигнута договоренность с Ираном, на рынок поступит немало сырья и так восполнят потери, понесенные из-за России.

Большинство вильнюсцев, с которыми говорили журналисты, сказали, что цена здесь - не главное.

"Мы слишком хорошо живем. Да, немножко затянем пояса – ничего страшного. Ради благих целей", – сказал один из собеседников.

"Главное – жизнь. Цена - потом", – вторила ему женщина.

"По сравнению с тем, чего можно ждать от России, то я одобрил бы полную изоляцию от всех этих экономических дел", – сказал еще один прохожий.

"Ненормальные цены, наверное, торговцы слишком злоупотребляют данной ситуацией", – критиковал торговцев другой собеседник.

По данным LNK, сложнее отказаться от российского газа, особенно в Европе.

Эксперты отмечают, что сейчас очевидно, что Россия начала энергетическую войну с Западом еще в прошлом году.

"Газпром" летом перестал заполнять хранилища, поэтому цена на газ стала расти в разы. Два года назад газ в Европе стоил 20 евро за МВт/ч, а в декабре 160, сейчас – 260 евро. Европа большую часть газа покупает именно в России.

По словам Мачюлиса, Европа в таком положении, что если она откажется от российского газа, то в краткосрочном периоде ей нечем будет его заменить.

Правда, у Литвы есть терминал СПГ в Клайпеде, поэтому она без газа не останется.

"Другой момент - вопрос цены. Мы все понимаем, что как пандемия была временной, так и эта ситуация не навсегда. Очень надеюсь, что она временная", – сказал Рукас.

Газ подорожал, но для бытовых потребителей цена не изменится до середины лета.

"К следующему отопительному сезону надо готовиться уже сейчас, если цены останутся такими же – а вероятность этого велика – придется думать о дополнительном механизме компенсаций", – сказал Маяускас.