Разрыв в зарплате между регионами составил 383,5 евро в конце прошлого года

Средняя месячная брутто-зарплата в стране (без учета индивидуальных предприятий) в четвертом квартале 2023 г. в столичном регионе составляла 2 319,5 евро и, по сравнению с третьим кварталом, увеличилась на 4,6 проц.
В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата составляла 1 936 евро и за четверть увеличилась на 4,5 проц. Разрыв в брутто-зарплате между этими регионами во втором квартале составлял 383,5 евро и за квартал уменьшился на 17,7 евро.
Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 422,9 евро и, по сравнению с третьим кварталом 2023 г., увеличилась на 4,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 204,7 евро и была на 3,8 проц. выше.
Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с 1,7 проц. в Паневежском до 5,4 проц. в Алитусском и Каунасском уездах.
Самую высокую брутто-зарплату – 2 319,5 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского уезда. Самую низкую – 1 674,3 евро – работники Утенского уезда.
На изменение заработной платы повлияло увеличение нерегулярных премий, надбавок и денежных пособий, сезонные колебания и другие причины.
Средняя месячная брутто-зарплата в четвертом квартале 2023 г., по сравнению с предыдущим кварталом, увеличилась во всех самоуправлениях – с 0,3 проц. (в Пасвальском районном) до 10 проц. (в Пагегяйском районном).
Самую высокую брутто-зарплату – 2 396,9 евро – получали работники предприятий, учреждений и организаций Вильнюсского городского самоуправления. В этом самоуправлении месячная брутто-зарплата на 286,6 евро превышала средний показатель по стране.
Меньше всего – 1 385,4 евро – зарабатывали работники предприятий, учреждений и организаций Зарасайского уезда – их брутто-зарплата была на 1011,5 евро меньше, чем в Вильнюсском городском самоуправлении.
За год (четвертый квартал 2023 г., по сравнению с тем же кварталом 2022 г.) средняя месячная брутто-зарплата возросла во всех самоуправления – с 5,9 до 21,3 проц.
На изменение зарплаты повлияло повышение минимальной месячной зарплаты с 1 января 2023 года, увеличение базового оклада государственных политиков, судей, государственных служащих, государственных сотрудников и работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчета размера необлагаемых налогом доходов и другие причины.
В столичном регионе средняя численность работников за четверть увеличилась на 0,3 проц., в регионе центральной и западной Литвы – на 0,6 проц. За год средняя численность работников в столичном регионе увеличилась на 3 проц., в регионе центральной и западной Литвы – 0,2 проц.
За четверть средняя численность работников снизилась в 49 самоуправлениях: с 0,1 проц. (Акмянское районное, Рокишкское районное, Паневежское городское и Расейнское районное самоуправления) до 24,5 проц. (Нерингское самоуправление), увеличилась – в 8 самоуправлениях – с 0,3 до 2,2 проц., в Каунасском городском, Пренайском районном и Утенском районном самоуправлениях – почти не изменилась.
За год средняя численность работников сократилось во многих (32) самоуправлениях – с 0,1 проц. (в Паневежском городском) до 16,6 проц. (в Кайшядорском районном), в остальных 26 самоуправлениях средняя численность работников увеличилась с 0,3 проц. (в Каунасском городском) до 11,7 проц. (в Юрбаркском районном), в Скуодском районном и Шяуляйском районном самоуправлениях – почти не изменилась.