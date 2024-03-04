Разрыв в зарплате между регионами составил 383,5 евро в конце прошлого года

Средняя месячная брутто-зарплата в стране (без учета индивидуальных предприятий) в четвертом квартале 2023 г. в столичном регионе составляла 2 319,5 евро и, по сравнению с третьим кварталом, увеличилась на 4,6 проц.

В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата составляла 1 936 евро и за четверть увеличилась на 4,5 проц. Разрыв в брутто-зарплате между этими регионами во втором квартале составлял 383,5 евро и за квартал уменьшился на 17,7 евро.

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в столичном регионе составила 1 422,9 евро и, по сравнению с третьим кварталом 2023 г., увеличилась на 4,2 проц., в регионе центральной и западной Литвы она составляла 1 204,7 евро и была на 3,8 проц. выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране за четверть увеличилась во всех уездах – с 1,7 проц. в Паневежском до 5,4 проц. в Алитусском и Каунасском уездах.