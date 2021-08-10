По данным Центра регистра, компания была зарегистрирована на прошлой неделе, ей руководит гражданин России Мурат Алтуев, уставной капитал составил 28 тыс. евро.
Акционером компании является кипрская фирма Axxonsoft Limited, принадлежащая ITV Group Ltd, главный офис которой расположен в Москве.
С 2003 года компания AxxonSoft специализируется на разработке решений для систем безопасности и видеонаблюдения, использующих технологии искусственного интеллекта. Ее платформы и системы безопасности используются в розничной торговле, в аэропортах, морских портах, на промышленных предприятиях, в госучреждениях и т.п.
Компания утверждает, что у нее есть более 5,8 сертифицированных партнеров в более 100 странах мира, во всем мире - около 50 офисов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ответ премьера Литвы протестующим: вчера умерли два человека, оба непривитые (136)
Во вторник у здания парламента Литвы протестуют...
В Йонавской больнице родила нелегальная мигрантка: приехала с двумя переводчиками (15)
Литовские больницы все чаще оказывают помощь...
У здания парламента Литвы – протест против ограничений: требуют упразднить "паспорт возможностей" собралось больше 4500 человек (104)
10 августа у здания парламента Литвы началась акция...
Сокращают список ограничений для непривитых: можно будет ходить к врачам и пользоваться транспортом (28)
Министерство внутренних дел Литвы 10 августа...
Министр ВД: гуманитарный коридор для бегущих от режима белорусов остается (11)
После уменьшения количества мест, где можно подать...