Разные цены в разное время: как работает такая стратегия

Мнения неоднозначны
Журналисты LNK спрашивали у прохожих на улице, что они думают о зарубежной практике, когда продуктовые магазины и рестораны продают товары по разным ценам в разные часы. Разброс мнений очень широк.
"Если бы я хотел выпить кофе или поесть, я бы пошел туда, где место получше или поближе… но, чтобы специально искать ценовую акцию… то, наверное, не стал бы", — сказал один мужчина.
Были и те, кто подумывает попробовать.
"Может быть, неплохо. Может быть, это приемлемо, я бы попробовал. Вечером, возможно, что-то более шикарное. Днем — попроще", — сказала один из собеседников.
Однако эта идея подходит не всем.
"Все зависит от наличия времени. Скорее всего, люди работают утром и поэтому ходят в кафе реже, чем вечером. Не думаю, что я смогла бы по утрам (в часы подешевле) бегать в кафе, а вечером, если бы я хотела, то все равно пошла, даже несмотря на более высокие цены", — говорит другая участница опроса.
Эта практика уже применяется в Литве
Холодным зимним днем, сразу после полудня, чашка чая в одном из вильнюсских гастробаров стоит 1,50 евро. Но если бы вы пришли туда утром, когда бар открывается, вы бы заплатили меньше. По словам Ауримаса Зимницкаса, директора компании Pliusai, управляющей сетью гастробаров Plus Plus Plus, в момент открытия в баре гораздо меньше людей, поэтому цена может быть меньше.
"Днем, когда люди обедают, чашка должна стоить, как вы и сказали, 1,50 евро, но вечером, когда людей много и на приготовление чая уходит больше времени, она может подорожать до 2 или 2,50 евро", — говорит он.
Эта идея называется "динамическое ценообразование". Хотя многие жители Литвы еще не знакомы с этим термином, Зимницкас сказал, что во многих странах эта практика уже применяется в той или иной форме.
"У нас динамическое ценообразование, не почасовое, а по определенным дням. В определенные дни у нас есть товары по специальным ценам. Например, во вторник, когда у нас немного меньше посетителей, мы проводим специальные акции", — сказал он.
По его словам, население действительно пользуется этими возможностями.
Такая инициатива требует дополнительных усилий
Однако в Литве пока не так много примеров динамического ценообразования. По мнению Зимницкаса, существует несколько проблем и преград.
"Во-первых, это — меню. До сих пор в Литве принято предоставлять бумажные меню, а значит, там будет указана какая-то фиксированная цена. Либо надо писать несколько цен на разное время, т.е., выписывать длинную колонку цен с пояснениями.
Во-вторых, надо привязать это меню к кассовому аппарату, т.е., мы должны привязать все эти вещи к нашему бухгалтерскому программному обеспечению, а это требует немалых инвестиций. И владелец должен быть уверен, что эти инвестиции окупятся", — сказал директор компании Pliusai Ауримас Зимницкас.