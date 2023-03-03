Разница в зарплатах между регионами растет: в 2022 году отрыв достиг 390 евро

В центральной и западной части Литвы брутто зарплата была 1725,2 евро и за квартал увеличилась на 4,9%. Отрыв между зарплатами брутто между этими регионами и столицей в четвертом квартале 2022 года составил 389,8 евро и за квартал увеличился на 44,1 евро.

Средняя месячная зарплата нетто ("на руки") в столице составила 1306,5 евро и за квартал в 2022 г. выросла на 5,8%, в центральной и западной части страны она составила 1084,8 евро и была на 4,2% больше.

Средняя месячная зарплата брутто в стране за квартал увеличилась во всех округах – на 2,4% в Паневежском и на 6,8% в Клайпедском.

Самую большую зарплату брутто получали вильнюсцы – 2115 евро, а самую маленькую – 1488,1 евро – жители Мариямпольского округа.

На рост зарплат в конце 2022 года повлияли выплаченные премии, надбавки и денежные выплаты, сезонные колебания, изменение числа рабочих дней и другие причины.

Самая большая средняя зарплата брутто была в Вильнюсе – 2187,8 евро, она была на 287,5 евро выше средней по стране.

Самая маленькая зарплата брутто в конце прошлого года – 1281,3 евро – была в Зарасайском районе (на 906,5 евро меньше, чем в Вильнюсе).