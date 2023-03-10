Между тем бензин незначительно, но дорожает. Средние цены на бензин и дизельное топливо остаются на уровне, подобном прошлогоднему.

По данным ЛАЭ, стоимость топлива на розничном рынке нашей страны является самой низкой в странах Балтии. В Литве цена на бензин (1,529 евро/л) с конца августа по-прежнему ниже, чем на дизельное топливо (1,592 евро/л), однако с февраля эта разница в цене сокращается – по мере приближения цен друг к другу.

Согласно последним данным, в период с 27 февраля по 6 марта 2023 г. средние цены на бензин выросли на 0,1-1,3 проц. во всех сравниваемых странах Балтийского моря, за исключением Эстонии, где цены остались на прежнем уровне. Средние цены на дизельное топливо в Эстонии, Латвии и Польше снизились на 0,1-1,1 проц., за исключением Литвы и Германии, где они выросли на 0,2 и 1,5 проц. соответственно.

Средние цены на бензин в настоящее время во всех сравниваемых странах, кроме Польши, на 2,8-11 проц. (0,05-0,23 евро/л) ниже цены, которая была 12 месяцев назад. Средняя цена на бензин в Литве составляет 1,529 евро/л, что на 8,0 проц. ниже, чем год назад. Для сравнения, 7 марта прошлого года бензин стоил в среднем 1,661 евро/л.

Средние цены на дизельное топливо в настоящее время во всех сравниваемых странах, кроме Латвии и Польши, также на 1,7-13,2 проц. ниже прошлогодних. В Литве средняя цена на дизельное топливо составляет 1,592 евро/л, что на 4,7 проц. ниже, чем 12 месяцев назад. Для сравнения, 7 марта прошлого года дизельное топливо стоило в среднем 1,671 евро/л.

Как известно, с 5 февраля, после вступления в силу эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, эти продукты российского производства, перевозимые морским транспортом, не могут быть импортированы в страны Европейского союза. Литва прекратила импортировать бензин и дизельное топливо из России летом 2022 года.