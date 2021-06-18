Разница между зарплатами мужчин и женщин в Литве составила 12,1%

Крупнейшим разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами был в финансовых компаниях и страховых компаниях – на 33,8%, в компаниях информации и связи – на 28,8%, в сфере здравооохранения и социального труда – 27,1%.

В транспортных и строительных компания почасовая зарплата женщин брутто превышала зарплаты мужчин, поэтому разрыв был отрицательным и составлял соответственно минус 3,5%, и минус 1,8%.

Специалисты в сфере статистики отмечают, что на отрыв повлияли факторы не правового или социально-экономического характера, а распределение количества мужчин и жензинщин по профессии, образованию, рабочему стажу и прочим причинам.

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в ЕС в 2019 году составлял 14,1%, а по сравнению с 2018 годом он сократился на 0,3 проц. пункта.